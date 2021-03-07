美科技股3周蒸發逾12萬億市值　散戶密密撈

10年期美債孳息上周五觸及一年新高後，收市略為回落至1.568厘。經濟復甦預期下，美股3大指數上周五反彈，全周計，道指和標指分別升1.82%和0.8%，但以科技股為主的納指仍挫1.86%，連跌3周。市場本周繼續關注財政刺激方案的進展，大市將繼續受到債息水平和散戶動向影響。

債息上升令一度熱炒的科技股重新估值，納斯達克100指數連跌3周，急速蒸發1.6萬億美元(約12.4億港元)市值。儘管如此，納斯達克100指數的市盈率仍高達約27倍，雖低於去年的30倍高峰，但仍遠高於約21倍的5年平均值。

BTIG股票和衍生工具策略員伊曼紐爾表示，近周科技股下跌是資金從增長股輪動到價值股的一部分，預期價值股會成為今年餘下時間的大市火車頭。

事實上，散戶未有被跌市嚇退。現時，散戶佔每日美股交投近四分之一，他們多為投資新手。追蹤美股散戶資金流的VandaTrack數據顯示，散戶投資者過去3周每周平均吸納66億美元美股，高於去年每周平均值47億美元。

散戶更視近期表現較差的科技股為吸納目標，自1月底以來累挫15%的蘋果公司(Apple Inc.)是上周最受散戶歡迎的股票，其次是自2月9日以來累挫近40%的電動車生產商蔚來，之後是追蹤納斯達克100指數的交易所買賣基金(ETF)Invesco QQQ Trust以及其3倍槓桿的版本。

統計數據並顯示，股票ETF於2月錄得破紀錄830億美元資金流入後，於3月首4天再吸資近70億美元。

散戶大軍的出現反映市場游資充裕，他們隨時準備逢低吸納，限制每次跌市的跌幅。標指自去年11月初以來未曾出現5%或以上的回調，歷時83個交易日，持續時間是一年來最長。不過，Vanda Research聯席創辦人兼研究主管Eric Liu憂慮，這可能意味大市會進一步下跌，因為過去經驗顯示，散戶會於跌市初段撈底，直至他們投降，大市終極尋底。

美國本周三公布2月消費物價指數（CPI）前，美國財長耶倫淡化債息急升的疑慮，稱不認為通脹會升至當局2%目標以上，長息雖有所上升，但主要是反映市場預期經濟將強勁復甦。