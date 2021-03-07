樓市持續火熱！碧湖花園未能估價單位仍獲承接

樓市火熱，各類單位均為買家搶盤對象，粉嶺碧湖花園一個未能提供估價的極低層單位，仍獲買家以524萬元承接。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西灣河嘉亨灣本月暫錄約2宗買賣，包括5座高層D室，望鯉魚門海景，三房連套房間隔，實用面積675方呎，以約1,760萬元放盤，約4個月後獲同區客接洽，減價約80萬元或約5%，以1,680萬元成交，實用呎價24,889元。

●北角港運城1座高層C室，實用面積746方呎，三房連套房間隔，成交價1,538萬元，實用呎價20,617元。原業主於2014年12月以約1,015萬元購入物業，是次轉售帳面獲利約523萬元，物業升值約51.5%。

●北角威景臺D座中層3室，實用面積700方呎，三房間隔，享泳池景，獲區外換樓客以約1,400萬元承接，實用呎價20,000元，屬市價水平。

－－－－－－

九龍區

●紅磡海濱南岸本月暫錄2宗成交，包括3座低層F室，實用面積432方呎，兩房間隔，成交價828萬元，實用呎價19,167元。原業主於2013年2月以512萬元買入單位，持貨8年帳面獲利316萬元。

●大角咀奧柏‧御峯2座中層B室，實用面積336方呎，一房間隔，以660萬元放盤，半個月後獲外區客接洽，議價後減價約22萬元，以約638萬元成交，實用呎價18,988元。

●奧運站柏景灣10座中層F室，實用面積466方呎，兩房間隔，以1,000萬元成交，實用呎價21,459元。原業主於2004年2月購入上址，當時作價248萬元，持貨17年帳面獲利752萬元，升值約3倍。

●將軍澳居屋富康花園7座中層K室，實用面積431方呎，兩房間隔，去年11月放盤，未補價第二市場叫價500萬元，累減55萬元或約11%，獲白居二買家以445萬元承接，實用呎價10,325元。

－－－－－－

新界區

●粉嶺碧湖花園一個極低層單位，實用面積489方呎，成交價524萬元，呎價10,716元。據了解，由於單位對上一個中層戶，多年前發生連環事故，因此剛易手單位，銀行亦未能提供估價。

●深井豪景花園10座高層B室，實用面積715方呎，三房間隔，原叫價700萬元放盤，減價20萬元或2.9%，以680萬元沽出，實用呎價9,510元。買家為外區換樓客，屋苑現有約98個單位放售，叫價由450萬元起。

●大圍居屋美城苑A座高層12室，實用面積351方呎，原則一房改為開放式間隔，去年12月以520萬元放盤，減價40萬元或約7.7%，已補價自由市場成交價480萬元，實用呎價13,675元。

●沙田富豪花園J座高層B室，實用面積465方呎，兩房間隔，原叫價708萬元，最終以680萬元成交，實用呎價14,624元。據了解，原業主於2016年11月購入上址，當時作價510萬元，持貨至今帳面獲利170萬元。