周末一手新盤錄逾190宗成交　九龍項目乘勢加價加推

新盤銷情暢旺，市場於周六、日錄逾190宗一手成交，多個新界項目均有承接，而現正部署推盤的九龍新盤，亦乘勢加價加推單位。

●明翹匯再售2伙 兩房單位全數沽清

●EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY一房戶以1341萬元售出

遠中集團持有的跑馬地黃泥涌EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY，剛售出一個一房戶，單位為9樓F室，實用面積428方呎，成交價1,341萬元，呎價31,332元。買家採用「1440 GO」先住後付付款計劃，計劃提供特長成交期。

●屯門帝御‧嵐天單日連錄4宗成交 累計套現逾15億

恒基物業代理負責銷售的屯門帝御‧嵐天銷情持續，單日連錄4宗成交，包括第7座3樓17室，實用面積352方呎，成交價564.48萬港元，呎價16,036元。項目至今累售335伙，套現逾15.17億元。

●維港滙I加推2號價單 折實平均呎價25698元

由5大發展商合作的西南九龍維港滙I收票反應不俗，項目剛加推價單第2號，涉及108伙，主要集中於第3A、3B及5座，戶型由開放式至套三房間隔，實用面積277至835方呎，扣除20%折扣優惠，折實售價由689.44萬至2,298.72萬元，呎價22,335至28,396元，折實平均呎價25,698元，較首張單價輕微加價1%至2%。

市場消息指，維港滙I暫收約1,100票，以首兩張價單合共216伙計，超額逾4倍。

其中最低售價為3B座21樓H單位，屬開放式單位，實用面積277方呎，折實售價689.44萬元，呎價24,890元。至於最低呎價為3B座3樓G單位，屬一房開放式廚房單位，實用面積319方呎，折實售價712.48萬元，呎價22,335元。

以折實金額計算，新推單位有53伙售價低於1,000萬元，佔比例約49.1%，而價單第2號所推出單位，預計折後可套現約11.9億元。