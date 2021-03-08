道指期貨向好 布油重上70美元

●美匯指數報91.86；港匯低見7.7651；離岸人民幣(CNH)升至6.5091；美元兌日圓報108.4；歐元企1.1925；英鎊漲至1.3857。金價每安士升上1,707美元。布油飆至70.43美元；紐油處67.13美元。道指期貨漲近200點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水逾300點。

-美科技股3周蒸發逾12萬億市值，散戶密密撈。

●外媒引述消息指，美國券商、網上交易應用Robinhood計劃今年第一季，在美國納斯達克交易所提交首次公開招股(IPO)計劃，公司最新估值超過110億美元。

●Tesla市值4周蒸發近1.8萬億，馬斯克身家大縮水。

●美國1月貿易赤字按月擴大1.9%至682億美元，大過市場預期，期內出口增1%至1,919億美元，入口則增1.2%至2,602億美元；至於對華貿赤則跌3.2%至272億美元。

●美國2月非農業職位增長37.9萬個，遠多過市場預期的18.2萬個和前一個月的16.6萬個，反映新冠肺炎疫情緩和令經濟活動回升，疫苗分發亦令前景樂觀。

-克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁梅斯特表示，美國2月非農就業報告表明，經濟形勢在正確的方向上發展，同時債券市場亦正體現出近期經濟數據的強勁表現。

●中金上調全年美國經濟增速預測至6.2%。

●美國參議院通過14.8萬億紓困方案，財長耶倫：有信心可見強勁經濟。

●港股ADR指數上周五收報29,242點，升143.92點或0.49%。

●即月恒生指數夜期上周五收報29,048點，升156點，低水50點，成交25,915張。

●紐約4月期油上周五收報每桶66.09美元，升2.26美元或3.54%，創2019年以來收市新高，全周計累升7.46%。布蘭特5月期油收報每桶69.36美元，升2.62美元或3.92%，全周累升約4%，連續7個星期上漲。

-布油上攻70美元，中東產油國已屆財政平衡。

●紐約4月期金上周五收報每安士1,698.5美元，跌2.2美元或0.1%，為自2020年6月以來首次收市低於1,700美元關。

●外媒引述消息稱，微軟公司的Microsoft Exchange Server電郵軟件遭到一個中國網絡間諜單位攻擊，3萬家美國企業受到影響。