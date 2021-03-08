渣打冀大灣區收入升兩倍　尤聚焦企業及零售業務

金融業為粵港澳大灣區發展的重要推手，渣打銀行(中國)大灣區行政總裁林遠棟接受東網訪問時表示，疫情下銀行營運難免受影響，惟中國經濟復甦勢頭持續，今年開局該行大灣區業務表現良好，收入錄雙位數增長，並制訂大灣區未來5年發展藍圖，冀區內收入可飆兩倍，尤聚焦企業、商業及機構銀行業務(CCIB)和零售業務。

林氏上場接近半年，疫情肆虐下，去年渣打大灣區收入仍錄單位數增長，今年財富管理業務、金融市場及貿易融資增長強勁。他直言，集團對大灣區期望甚大，估算無論是CCIB還是零售業務，每年幾乎需增長近20%，才能達至區內收入上升兩倍的目標。

他表示，CCIB本身已存有客源，相信只需增加資源及推出新產品，對業務增長感樂觀，並透露現時相關團隊有約百人，預計今年將增加三分之一的人手。零售方面，他指，大灣區富裕家庭對海外多元化投資具龐大需求，故財富管理業務亦是區內主要方向。目前該行於大灣區有90個網點，單計內地則有19個，長遠而言，不排除將網點覆蓋至內地大灣區所有城市。

對於「跨境理財通」細節至今仍未公布，他認為，理財通推出時間與疫情有直接關係，相信邊境限制放寬後項目有望出台，而內地監管機構需時向銀行就有關細節展開諮詢，潛在經濟效益需於推出後一段時間才能呈現。

渣打去年投資4,000萬美元(約3.12億港元)於廣州設立渣打銀行大灣區中心，他指，目前項目進展順利，中心特別增加科技人員，預期今年7月起員工將陸續入駐。隨着業務擴大，今年及明年會加碼聘請人手。若單計區內的內地員工，去年9月人手約1,400人，預期至2023年將增至2,500人。