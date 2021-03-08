初創險企研虛擬資產保障產品　冀領跑亞洲

香港保險業監管局去年發出4個虛擬保險牌照，其中，保險科技初創公司OneDegree於去年4月率先開業，公司創辦人郭彥麟表示，至今付費用戶達近5萬人，隨着虛擬資產漸受廣泛接納，該公司更有意推出虛擬資產保障產品，冀成為亞洲區首家跑出的企業。

OneDegree開業後主要以寵物保險作招徠，上月推出火險產品並展開試業，初期與本港5間傳統銀行合作。郭氏透露，試業期間收到約千名市民報價，大部分為家庭主婦，成功轉會的個案有數十個；由於該公司營運成本較低，收費上每年收取投保額之0.03%作為火險保費，而市場平均水平則約0.08至0.15%，不諱言現時收費水平仍有錢賺。

虛擬保險公司在市場營運的時間較短，他指，試業期間無疑有銀行對其財務狀況進行審查，強調公司的財務狀況穩健，未來將擴充合作銀行名單，最終目標是火險產品能獲每一間港銀接納。

展望今年業務發展，他透露，正考慮推出家居、醫療、網絡安全，甚或虛擬資產保障產品，舉例指，丟失虛擬貨幣平台帳戶及密碼可為其中一個保障範圍，目前產品正處於研發階段，冀於今年推出，成為亞洲第一間推出類似產品的公司。

值得留意的是，邊境措施限制市民出國旅遊，旅遊保險業務或受影響，惟行政總裁李俠恩表示，旅遊市場只是轉型至另一種模式，並非毫無發展空間，本地旅遊、寵物酒店、戶外活動等亦有保險需求，公司正與網上旅遊平台研究發展機會。