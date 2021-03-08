施羅德：可持續投資含「3大要素」

隨着近年可持續基金發展迅速，以及人們對環保的意識日漸提高，而當前的新冠疫情亦讓社會問題備受關注。然而，業界對於「可持續投資」並未有訂立出標準定義。在投資話術當中，「可持續發展」一詞常常被濫用。這個詞語更已成為不少投資方式中的「籠統用語」。為了解開這個術語當中的奧秘，施羅德投資的可持續投資團隊製作了一個簡單的入門介紹：你需要知道關於可持續投資的每一件事。

對於我們的投資方式而言，我們認為有3項必要元素：目標，我們認為可持續投資能夠為投資回報和企業行為帶來的影響；人員，對可持續性的評估通常都是主觀的，而且無法單憑第三方提供的評分或評級作出判斷；流程，透過結合目標與人員，從而創造出可以重複而且能夠與時並進的流程。

可持續投資的目標不單是為社會和企業行為帶來正面影響，同時亦是協助客戶達致他們的投資目標。這意味着我們選擇注資的企業若非正在以可持續方式營運，便是正在過渡至可持續營運模式或改善可持續性的階段。一般人會誤以為投資者若要實現正面影響便需降低對風險回報的期望，但我們深信現實並非如此。可持續發展是不可或缺的要素，並不能對之權衡取捨。

可持續投資就着投資對象企業的行為制訂最低標準。倘若一家企業從事對社會造成嚴重損害的活動或行動，它的估值再吸引也無法彌補它帶來的負面影響。即使這樣劃清界線，我們亦覺得不會為投資回報構成負面影響。

為何我們會這樣想？說到底，我們要尋找的是可持續的商業營運模式。作為歐洲股票投資者，我們是以長線投資為目標，並且以評估企業的發展前景為己任。企業是否具發展業務的空間，利潤率是否可以提高，以及是否存在面臨監管罰款或落後於競爭對手的風險都是我們考慮的因素。

舉例，若一家企業沒有充分地考慮自身對環境的影響，則有可能面臨被監管機構罰款及在客戶間聲譽受損的風險。若剋扣僱員薪金便可能會出現員工流失的問題，更有可能因為需要提高薪金而導致未來的利潤率下降。相比之下，那些顧及對僱員或環境等持份者影響的企業將可以較佳的姿態規避這些風險。

在評估可持續性相關風險和機會時，依靠主觀判斷的情況其實頗為普遍。「可持續投資」即代表着為社會和企業行為帶來正面影響。考慮一家企業的影響力時可以將其分成三個類別：企業的實際業務，包括其提供的產品或服務；企業所帶來而又未必會馬上呈現的社會成本或效益，在施羅德投資，我們擁有專門的投資工具SustainEx，協助我們進行這方面的評估；企業對待僱員、供應商及其他持份者的態度，我們的另一個投資工具CONTEXT可在這方面進行評估，並可進行被評估企業與其競爭對手之間的比較。當中的重點是將這些評估與日常的財務分析互相結合。

在可持續發展報告機制方面，歐洲比起大部分地區都更為完善。正是如此，檢視企業到底是否只將可持續發展視作「例行公事」，還是真的將之滲透到企業業務當中便變得更為重要了。與其依賴像Sustainalytics這樣由第三方提供評分的生硬工具，我們要更着重分析師與企業之間的溝通，從而得出細膩而又具前瞻性的看法。隨着可持續發展的重要性持續提高，這些溝通亦逐漸演變成一種合作關係，讓我們與合作企業一起探尋改善之道。我們提出的疑問亦有助推動進程。

我們將目標、工具和見解互相結合，並形成一套具前瞻性、可重複，而且適用於不同行業的可持續發展評估流程。無論是在市場上尋找估值偏低的股票還是「優質增長」領域的企業，這套流程同樣適用。優質增長企業一般能夠提供穩定回報，而這通常會被視為可持續性的標誌。不過，估值便宜的企業同樣有可能是具可持續性的投資。

舉例，銀行就是一個估值偏低，但又需要面臨諸多可持續性相關棘手問題的行業，當中包括它們的融資對象和項目，以及與網上銀行興起相關的客戶安全風險。這些問題都不易解決，但銀行早已意識到出現問題時需要承擔罰款和聲譽受損的風險。因此，銀行對可持續發展的想法可能要較其股價所顯示的更為深思熟慮。

施羅德歐洲混合股票主管 Nicholette MacDonald-Brown

基金經理 Scott MacLennan