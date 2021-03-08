嘉和生物乳腺癌藥2項橋接試驗臨床試驗申請獲內地批准

GB491(Lerociclib)為一款用於治療乳腺癌的高選擇性口服型CDK4/6抑制劑。公司於2020年6月向G1 Therapeutics, Inc.(納斯達克股票代碼：GTHX)取得若干亞太地區(不包括日本)的專有權許可。根據2020年歐洲腫瘤學術大會(ESMO)上最新發表的數據，GB491相比現有中國市場上已獲批上市的CDK4/6抑制劑，呱柏西利，顯示出更好的安全性，可能成為潛在的同類最佳CDK4/6候選藥物。

同時，公司宣布，截至2021年3月6日，這2項臨床試驗已獲倫理委員會批准。