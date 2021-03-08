嘉和生物乳腺癌藥2項橋接試驗臨床試驗申請獲內地批准
2021年03月08日 08:31
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嘉和生物(06998)公布，已收到國家藥品監督管理局有關GB491(Lerociclib)(細胞周期蛋白依賴性激酶4/6(「CDK4/6」)抑制劑)2項1b期橋接試驗的臨床試驗申請(「IND」)批准：(1)GB491聯合來曲唑治療一線激素受體陽性╱人類表皮生長因子受體2陰性(HR+╱HER2-)晚期乳腺癌；及(2)GB491聯合氟維司群治療二線激素受體陽性╱人類表皮生長因子受體2陰性(HR+╱HER2-)晚期乳腺癌。
GB491(Lerociclib)為一款用於治療乳腺癌的高選擇性口服型CDK4/6抑制劑。公司於2020年6月向G1 Therapeutics, Inc.(納斯達克股票代碼：GTHX)取得若干亞太地區(不包括日本)的專有權許可。根據2020年歐洲腫瘤學術大會(ESMO)上最新發表的數據，GB491相比現有中國市場上已獲批上市的CDK4/6抑制劑，呱柏西利，顯示出更好的安全性，可能成為潛在的同類最佳CDK4/6候選藥物。
同時，公司宣布，截至2021年3月6日，這2項臨床試驗已獲倫理委員會批准。