3大產業疫下冒起　發掘潛力股早着先機

新冠肺炎已持續超過一年，更在不知不覺間改變了大家的習慣、生活，以至消費模式。遙距工作模式盛行令不少產業冒起，部分企業收入節節上升，故絕不能輕視疫情為經濟帶來的刺激。以下嚴選幾個疫情下快速增長的行業，以便大家認清疫後全球企業的營運生態及消費新趨勢，並早一步部署投資策略。

疫情期間不少傳統企業已開始進入轉型及消費升級的階段，傳統企業必須提供創新的產品或服務，並因應新科技進步，採用較過往更具生產力的工具，以更有效率的方式去接觸全世界客戶，避免在疫情期間被市場淘汰。

另外，全球央行持續採取量化寬鬆，加上在零息環境下，令大量資金湧入一些增長速度驚人，估值卻十分落後的企業。

●網購盛行：市民貪購物方便 電商銷售勁飆

不得不提的新趨勢便是電商，自去年爆發疫情之後，電商在全球消費者的日常生活中佔據了一個非常重要的位置，並且掀起數碼化浪潮。

第一波疫情爆發時，消費者爭相搶購衞生紙、消毒藥水等防疫用品，以及杯麵等保質期較長的食品。不過，後來因不同國家也推出社交距離及居家距離措施，消費行為出現變化，例如有更多的中年人、長者加入網購行列。

有大行預料，即使疫情過去、經濟回復正常，這些轉變將會延續下去。從消費者的行為可見，購物便利程度較商品價格更重要，相信未來營收環境將轉向電子商務與實體商店的混合模式。疫情加快整個電商行業的發展，美國亞馬遜（美股：AMZN）及內地的阿里巴巴（09988）去年網上零售平台銷售增長強勁。

在家工作趨勢也促進電商的使用率，疫情爆發後消費者對一些電商滲透率低的產品如食物、雜貨的需求也隨之增加。再者，部分地區的零售實體店被迫停業，令很多企業不得不發展網上銷售渠道，消費者亦開始上網購買一些非必需品，如美容產品及電器等。

從股市的角度分析，自去年3月起，科網板塊被資金追捧，股價居高不下，顯示全球經濟正在加速數碼化，加上疫情下推出的隔離措施，凸顯了電子商貿、電子支付、雲計算等的商業價值。內地電商龍頭阿里巴巴去年12月底止第三財季業績表現出色，集團期內收入達2,210.84億元人民幣，按年上升37%。

公司重點業務雲計算首次轉虧為盈，EBITA（除息、稅及攤銷前盈利）錄得2,400萬元人民幣，雲計算收入達161.15億元人民幣，按年增長50%。即使公司近期受反壟斷法影響，導致股價受壓，然而隨着雲計算業務的強勁增長，相信未來有望修復估值，重上歷史高位309.4元。

●遙距問診：註冊用戶急增 網上醫療股看俏

疫情體現各國醫療資源短缺及人手不足所衍生的問題，同時，全世界在生物科技及醫療科技領域的研發上，展現出前所未有的進步，帶領網上醫療板塊吐氣揚眉，如去年12月京東健康（06618）上市，首日掛牌已較招股價升56%，股價至今升逾72%。

隨着醫療科技漸趨成熟，多種於網上平台的使用模式，能幫助解決醫療需求，讓更多企業能加速打入潛在市場，暫時已有3隻網上醫療股在港上市，包括京東健康、阿里健康（00241）和平安好醫生（01833）。

平安好醫生的業務重心是網上醫療健康服務，公司透過AI（人工智能）輔助診療系統以協助自有醫療團隊問診，並與實體服務如醫院到診及藥店有緊密的合作。而京東健康及阿里健康業務模式相似，兩者均聚焦在醫藥電商，收入來自醫藥和健康產品銷售，其餘則來自網上醫療服務。

3間公司的營業收入在疫情下持續攀升，其中京東健康去年上半年總收入為87.77億元人民幣，按年升約76%，收入主要受惠於自營業務京東大藥坊的醫藥和健康產品銷售，其次為向第三方商家收取佣金和平台使用費，及向供應商和第三方商家收取數碼化營銷服務費等。

疫情令遠距醫療的使用率倍增，以平安好醫生為例，去年平台註冊用戶數目達3.72億人，在線醫療收入按年增長82.4%至15.65億元人民幣，公司一共累積了超過10.04億人次諮詢數據。京東健康截至去年上半年的年活躍用戶則達7,250萬；而阿里健康旗下天貓醫藥平台截至去年9月底的年度活躍消費者超過2.5億。

投資者可特別留意京東健康為最快錄得盈利的互聯網醫療股份，自去年開始已成功取得利潤，截至去年6月底止半年，公司的非國際財務報告準則盈利為3.7億元人民幣，原因是其銷售費用率和管理費用率為3家企業之中最低。

再者，京東健康背靠母公司京東集團（09618），擁有自家的物流團隊，利用其遍布全國的配送基礎設施網絡，包括11個藥品倉庫和超過230個其他倉庫，按需求為用戶提供藥物配送服務。最近互聯網醫療板塊有所調整，京東健康現價值博，其市值為3者之中最大，觀乎阿里健康將於3月15日成功加入藍籌大軍，投資者可憧憬恒指下次季檢納入股份。

最後，未來投資板塊重點除了疫情期間快速增長的企業，還需注意企業的滲透率有否擴大、企業是否開發創新模式、營運是否結合科技等。

●重視衞生：個人護理產品需求爆升

另一個市場關注的趨勢為關懷經濟，意指關愛人類、呵護地區的經濟，疫情迫使全世界政府不得不以公共衞生為政策核心。口罩、消毒液、酒精搓手液及濕紙巾等的需求龐大，消費者現在更重視家庭清潔及個人衞生，意味着今年全球家居及個人護理市場仍保持增長。

荷寶環球消費新趨勢基金經理史畢軍表示，即使消費者在經濟衰退期間傾向使用較便宜的品牌，但值得信賴的高端品牌可望保持韌性，相信在後疫情時代，家庭及個人護理行業仍維持良好的發展趨勢。

不過，在港上市的護理產業巨企寥寥可數，市場較熟悉的品牌只有來自內地的藍月亮（06993），但股價自上市以來一直受壓。若有意投資板塊，不妨選擇不乏國際知名品牌美股，例如高樂氏（美股代號：CLX）、寶潔（美股代號：PG）等具備防守力的股份，長遠回報絕對不俗。不得不提的是，高樂氏自2000年以來不間斷地增加股息，由每股0.82美元增至去年每股4.34美元，寶潔亦擁有連續130年派息的紀錄，且疫情為公司提供增長動力，未來投資者很大機會可持續穩健收息。