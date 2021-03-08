沈振盈：債息飆升　港股受壓

過去一周美股及港股作出反彈，恒指由前周低位29,000點水平反彈至周三高位29,900點，反彈幅度約1,000點。然而，美國10年長債息率始終持續上升，再度逼近1.6%水平，令到美股反彈後再應聲下跌。恒指本周低位曾見28,513點，進一步下破前周低位，而新經濟股跌幅尤為顯著。

今次債息上升，債券價格下跌，其實不是朝夕之間發生的事情。過去一年，因為受到疫情影響，美國的財政狀況愈來愈嚴峻，而債務危機亦開始嚴重。現時美國政府負債已超過28萬億美元，而負債相對本地生產總值(GDP)比率接近1.3倍。參議院通過1.9萬億美元疫情紓困案，其負債將進一步提升至30萬億美元水平。故此，投資者對美債的信心受到動搖，爭相在市場上拋售美債，從而令到長債息率上升。

面對現時的環境，美股走勢確實岌岌可危，特別是一些估值已嚴重偏高的科技股，股價預期回落的幅度將會很大，投資者實不宜掉以輕心。此刻在股市的投資，不宜進取，尤其要小心早前熱炒的新經濟股，因為股份估值過高，下跌的空間及風險極大。

玄學方面，上周指出：「股市將會作出反彈，特別是周初數日。但到了周四大家就要小心，大市將再度回落」。結果美股受債息影響而回落，恒指亦在上周一至周三反彈過後，周四及周五大幅下跌，或跌至28,500點水平。

本周每日的股市走勢預測：

周一(乙卯日)：天干地支皆屬木，全木之局，寅月遇全木日，大市向淡

周二(丙辰日)：天干屬火地支屬土，火生土之局，出現反彈

周三(丁巳日)：天干地支皆屬火，全火之局，走勢進一步向好

周四(戊午日)：天干屬土地支屬火，火生土之局，繼續上升

周五(己未日)：天干地支皆屬土，全土之局，出現回吐

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)