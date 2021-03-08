港股曾挫逾500點　科網股沽壓重　快手創新低

港股跌幅一度擴至超過500點，恒生指數低見28,573點。國企指數跌160點；科技指數挫逾400點，主板成交近1,400億港元。

大型科技股跌幅擴大，美團挫6.6%；小米集團跌近6%；京東集團跌5.6%；騰訊跌3.6%；阿里巴巴跌1.5%。快手跌5%創新低。

【10:44】港股倒跌 美團挫逾6% 快手創新低

港股早段升近300點後掉頭回落，恒生指數倒跌逾300點，低見28,764點。國企指數跌100點；科技指數挫逾300點，主板成交超過900億港元。

科技股拖低大市，ATMX齊挫，美團跌6.7%；小米集團跌4.5%；騰訊跌2.5%；阿里巴巴跌0.5%。另外，京東集團跌4.7%；快手曾挫4.3%，創272.8元上市新低。

心動公司、微盟集團、平安好醫生跌5.4%至6.2%。獲「染藍」的阿里健康回吐4.7%。

藍籌股個別發展，藥明生物跌8.5%表現最差。吉利汽車及舜宇光學跌6.3%及4%。重磅股友邦保險跌2.6%；香港交易所跌3.6%。滙豐控股升3%力撐，工、中建三大內銀股升1.4%至1.7%；三桶油升4.1%至6.1%。

【09:20】港股向好 三桶油領漲 滙豐升逾2%

美股道指期貨續升，港股開市做好。恒生指數升264點或0.91%，報29,362點；國企指數高開101點或0.9%，報11,393點；科技指數升102點或1.18%，報8,736點。

沙特有石油設施遇襲，刺激油價急升。中國海洋石油飆5%，報9.78港元；中國石油升4.4%報3.06元，是表現最佳兩隻藍籌；中國石化升2%報4.47元。

憧憬債息向上，利好金融股，滙豐控股高開2.1%，報47.1元。渣打集團升4.4%報54元。工、中、建三大內銀股升0.9%至1.4%；中國平安及友邦保險升1.4%及0.6%。

大型科網股個別發展，騰訊升0.6%；阿里巴巴升0.8%；美團升1.8%；快手升1.2%。小米集團及京東集團逆市跌2.2%及0.8%。