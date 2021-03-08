周樂樂：熱炒板塊回吐今年升幅　短線仲未跌完

節後回來A股市場一改節前樂觀情緒，上周高估值賽道股大幅回調。多隻白酒股急速回調超過20%，A股指南針茅台也從高點回調約21%。醫藥板塊殺跌更加明顯，通策醫療接近腰斬的表現，讓節前加倉的投資者措手不及。行業增速更高，估值更為合理的光伏板塊也難逃一劫。

短短幾周內如此凌厲的跌幅，說明公募基金的贖回潮和調倉換股正在進行當中。近期已經有公募基金的明星基金經理明確表示，不會碰白酒和新能源汽車板塊，取而代之的是調倉至低估的銀行保險板塊。上周銀行板塊的表現也的確亮眼，銀行成為支撐上證指數的重要力量。投資者不要看到賽道板塊從高點回落20至30%就着急加倉，實際上這次的回調僅僅抹去了今年初抱團股加速拉升的那一段漲幅。如果從2020年初計算，白酒、醫藥和新能源汽車板塊的龍頭股仍獲得一倍以上的盈利，因此此前被透支的估值還沒有回到合理區間，投資者不要錨定高點來指導投資。除了公募基金的資金流出之外，上周北向資金也有多天呈現大幅淨流出狀態，大市在資金面方面是承壓的。

上周美股和A股可以說是難兄難弟，兩者攜手下跌。雖然拜登提出的1.9萬億美元紓困法案進入程序性投票，但是依然無法阻止十年期美債收益率的上升。周四晚上，美聯儲主席鮑威爾雖表示近期債券市場波動已經引起他的注意，但是他未提出明確的解決方案。市場對鮑威爾的表態明顯不買帳，十年期美債收益率短線拉升併升破1.5%。目前有機構預測年底前美債十年期收益率還有30至40bp的上行空間至1.7%左右。作為全球資產定價的「錨」，美債收益率上升會引發殺估值的效應。機構預測美債利率上漲50bp可能會導緻美股5%至12%的跌幅。若美股大幅回調，A股和港股的下跌應該也很難幸免。

目前公募基金的負反饋鏈條正在加強：股市下跌——基民贖回——基金經理拋售套現——股市繼續下跌。在這樣的惡性循環之下，不建議投資者貿然衝進去加倉。因為歷史多次證明，每一次的抄底大多數只是抄在了半山腰。腰斬之後可能還有腳踝斬，所以不要輕易接飛刀。當然，由於近期殺跌過狠，這個時候割肉也是不理性的。通常帶有泡沫的股市在如此迅速的回調之後，會有一波反彈。這時候會是投資者降低倉位的好時機。反彈後大市估計還會回調一段時間，等回調到一定幅度，成交量就會大幅降低，股市會進入震盪磨底階段。等到時間消化掉部分估值，大多投資者都離場之後才會是重新加倉或建倉的好時機。雖然今年出現如2018年慢熊的概率不大，但是今年貨幣政策遲早會轉向，投資者一定要降低對今年股市回報的預期。今年來看，適合配置估值合理或偏低的價值股，例如銀行龍頭、保險龍頭以及疫情受損股等。一旦經濟復甦來臨，這類股票有望給投資者帶來不菲的回報。

勝利證券副首席運營官 周樂樂