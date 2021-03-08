梁彥穎：澳元或進一步下跌　咩水平可吸納？

筆者於2月22日預測美債息上升將為股市帶來壓力，標普500期貨上落範圍將移落至3700至3900，結果過去兩周上落範圍為3720至3927。隨着美國國會就九千億美元抗疫援助法案達成協議，3月19日前，標普500期貨應漸趨穩定，上落範圍應為3825至3920。

恒生指數期貨方面，筆者亦準確預計3月恒生指數初段實難延續升勢，並鼓勵進取投資者看淡，結果2月期指結算日當日，3月期指已開始調整。預計美國股市暫趨穩定，恒生指數期貨經過28,370低位後，有機重拾升軌，再次排戰30,000點。若能升穿及企穩在30,000點，指數3月結算前或可最高升至31,400。

澳元兌美元匯價亦如筆者所言，衝上0.7900水平後回跌，現又回落至0.7600水平。不排除澳元會進一步回落，但相信0.7400至0.7500支持相當穩固，投資者可趁澳元回落此水平附近逐步再次吸納。另一方面，澳元4月前暫難回升上0.7900水平了。

隨着黃金ETF的資金流出加速，金價暫時轉弱，上落水平再次下調至每盎司1670至1770美元。

以上意見基於眾多假設，讀者絕不應倚賴本文內容作出任何法律或投資安排。

上古亞洲財富策劃及管理總監 梁彥穎(以上意見基於眾多假設，讀者絕不應倚賴本文內容作出任何法律或投資安排。)