內地地方債本周發行量創去年9月來最大　4月起迎供給高峰

內地地方政府債券供給出現回暖態勢，對資金面的擾動可能加強。外電引述數據指出，本周合計有約1，925.8億元人民幣地方債繳款，單周規模創去年9月下旬以來新高。本周將發行的地方債主要為再融資債券，也包括四川的一期補充中小銀行資本專項債。

內地確定今年新增地方政府專項債券額度3.65萬億元人民幣，新一年額度下達後還有望進一步推高地方債供給。報道引述中泰證券分析師周岳表示，步入3月後地方政府發行節奏有所加快，預計4至6月將迎該類債券供給高峰，資金面波動需關注，屆時央行可能有一些流動性安排；包括國債、地方債在內，預計4月開始每月政府債發行規模都在1萬億元人民幣以上。

此外，內地股市方面，報道指過去6個月大部分時間相伴中國股市的市場寬度持續收窄狀況，恐怕又要讓投資者心生不安了。雖說滬證綜指相比去年3月低點已經上漲了大約32%，但是股價高於200日移動均線的成分股數量比例卻從去年8月中旬的88%縮小到了上個月低達25.5%的水平。有分析指，股指與大部分個股命運的分化或許可以為解釋春節後的市場動盪提供一定的線索。