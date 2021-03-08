陳偉明：撈貨宜先舊後新

美國債息走勢繼續牽動港股市場走勢，上周初債息回落帶動港股曾升至29,912高位，但隨着美國10年債息再度抽升高見1.62厘，拖累高估值新經濟板塊再度急挫，恒生科技指數從歷史高位累跌2成步入技術熊市，港股亦於上周五(5日)低見28,513點，即月期指更低見28,370點，開始進入筆者早前提及的第一注撈貨區域。

經濟開始復甦，通脹預期升溫，新經濟股急插，說穿了只是新經濟板塊因為估值太高借勢調整的一個藉口。在資金充裕下筆者認為牛市未死，但炒股的思維要略為改變，先求穩健候低吸納舊經濟板塊，在絕對恐慌時才考慮新經濟股票。

策略上，筆者仍然維持在期指27,500至28,500點分注撈底，第一注Short Put本地地產股，第二注才Short Put新經濟板塊。由於新經濟板塊早前升得太勁，當市場搵到藉口借勢調整自然既急且狠，過早撈底很容易得不償失。總之現在並不是採取進取策略的時候，投資者應該避免槓桿，並且把握跌市引伸波幅上升的機會，適度地利用股票期權Short Put接貨策略逐步撈底。

耀才證券銷售及客戶服務部高級經理 陳偉明