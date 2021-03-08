「女版巴菲特」 Cathie Wood投資旋風是如何崛起？

美國投資者Cathie Wood在去年聲名鵲起，旗下5只ETF年度回報均超過一倍、且1年內資管規模從30多億美元猛增到600多億美元，成為全球金融界的明星，更換來「女版巴菲特」、「投資女皇」、「搖錢樹」等稱號！

作為Ark Investment Management的CEO兼首席投資官，她專注於投資具有顛覆性的創新技術，同時也是特斯拉和比特幣的忠實擁躉。可近期她亦面對不少爭議，如該公司去年大升近150%的旗艦基金，如今悉數回吐年內漲幅。外電最新就這位傳奇投資界人物，作出了詳細的剖析。

● Cathie Wood是何許人？

Cathie Wood於2014年創立Ark Investment Management，當時她已從事金融業逾30年，期間曾在AllianceBernstein管理逾50億美元的資產。20149月，Ark推出了首只主動型交易所交易基金(ETF)，即ARK創新ETF(ARKK)，之後又陸續推出了另外4只主動型ETF，這五只ETF皆由Wood掌管。

報道指，今年1月中旬Ark躋身ETF行業十大發行人之列，2月中旬時資管規模從一年前的30多億美元成長至600多億美元。Ark旗下五只主動型ETF的2020年回報均超100%，其中旗艦基金ARKK的回報將近150%。ARKK還擊敗摩通的超短收益ETF(JPST)，成為規模排名全球第1的主動型基金。

● 靠一隻美股聲名大噪

Ark的輝煌業績，離不開重倉美國電動車第一股。Ark旗下有3只基金的美電動車股持倉都排名首位，比例皆在10%左右。當該股股價2018年8月時只有350美元左右，她預測該股到2023年年中有望觸及4,000美元，結果該股表現比其預測更加超前，在今年1月初便提前升上4,000美元關口。

● 專門投資新經濟產業

Wood投資獨到之處，在於Ark僅投資於顛覆性技術，人工智能、機械人技術、能量存儲、DNA測序和區塊鏈技術等跨行業創新技術是其投資重點。其投資團隊成員多為技術控，很少有人有金融背景，分析師不只是拘泥於金融模型，還更多借助社交網絡和公開討論與各路專家切磋交流，並將研究成果公之於眾。此外，Ark總能早於對手發現科技發展趨勢並據以建立投資倉位。她執掌的基金為主動型ETF，透明度高，流動性強，收費較低，稅制更合理。還有，她善用社交網絡，廣泛傳播其投資理念。

● 看好虛擬貨幣一哥：比特幣

她極為推崇比特幣，又指如果所有公司能把10%的資金投入比特幣，比特幣價格還會再升逾20萬美元，惟此還需要時間。她又認為，比特幣就像保單，有着上萬億美元的市場潛力。

Ark旗下的另一只基金ARK下一代互聯網ETF(ARKW)通過Grayscale比特幣信託(GBTC)投資比特幣，報道指截至3月1日，其持倉比例為4.57%。另外，Ark所投資的特斯拉和支付公司Square亦持有比特幣。去年ARKW的回報率高達154%，其中GBTC持倉的貢獻率排名第5。

不過，2月底以來，受美債孳息率飆升和高估值帶來的科技股重挫影響，其管理的ARK創新ETF(ARKK)、ARK基因革命ETF(ARKG)和ARK下一代互聯網ETF(ARKW)當周資金外流規模創下了紀錄。到底未來能否再衝高峰，且拭目以待。