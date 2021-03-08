美債孳息續升　美元止貶回揚？新興市場有難？

美國耶魯大學教授Steven.Roach在年初預測，美元的崩潰才要開始，更料美元會再跌35%之巨，因美國將面臨雙底的衰退。以美匯指數在90至91水平，再跌35%，即見50左右，這可能嗎？

關於美元的走勢，近期聯儲局的表態並沒有新意，而新財長耶倫將「球」踢給市場，在政策上並未有強弱取態。業界分析指，當全球疫情受控，拜登政府的1.9萬億美元紓困方案過關，美國經濟將在去年的超低比較基數下，反幅反彈，從而對美匯指數在90水平帶來支持。

不過，其實全球經濟的復甦速度不無變數，尤其是疫苗的成效仍有待觀察，且若美元持續升值，並不利於新興市場的經濟復甦。

事實上，去年11月美國大選後，不少分析預計美元將貶值20%以上，惟實際上，去年11月至今年1月，美元貶值約3.7%便告回升。美匯指數今年來累計升值2.3%，兌瑞郎與日圓匯率分別升值5%及4.9%，兌歐元升值2.5%，對墨西哥披索與巴西里爾等新興貨幣亦勁升。

花旗認為，美元可能正在築底；摩根大通的策略師團隊則看好美元兌日圓及美元兌瑞郎，並調高美元兌人民幣的匯率目標，原因是美債孳息率攀升有望支持美元，而且美國有望通過超大規模的刺激方案，經濟增長率可能超越中國內地等新興市場。更有預測指，美元兌日圓可能在未來幾個月升破110日圓價位，在今年中升抵113日圓。

要知道，美元升值及美債孳息率上升，會使其他國家金融情勢趨緊，從而限制這些國家的經濟復甦勢頭，對新興市場尤其不利。外媒引述富達國際集團全球總體經濟主管阿赫米德指出，若美元驟強，新興資產可能出現賣壓，惟料新興貨幣的脆弱程度將沒有2013年「縮減恐慌」時那麼高，故也亦不過於悲觀。

宏利投資管理高級宏觀策略師Sue Trinh則表示，環球股市降溫，事緣美國債券孳息率上升，市場憂慮通脹升溫將刺激聯儲局加息，但該行相信，市場過度強調聯儲局在通脹目標方面的任務。該行認為，至少直至第三季，充分就業的目標將限制局方有關縮減量寬的討論。

他認為，雖然美國聯儲局已暗示不大可能加推針對實質經濟的寬鬆措施，但英倫銀行、歐洲央行和加拿大央行均已明確表示仍會考慮減息。縱使預期這些央行不會減息，但相信聯儲局與其他主要央行的相對貨幣政策分歧只會愈來愈大，唯一例外是正在收緊政策的中國人民銀行。環球流動性變化對新興市場估值構成短期風險，惟該行一直密切關注環球流動性增長放緩的情況。以資金水平而言，環球流動性(以環球貨幣供應代表)在今年達到頂峰，年初至今靠穩於約96萬億美元。

重要的是，環球流動性增長顯著放緩，由超過40%的增幅降至4.8%(三個月比較百分比)，主要原因是聯儲局和人行減慢擴大資產負債表的步伐。環球流動性的三個月增長對比MSCI明晟新興市場股票價格的三個月變動圖表，已發出警告信號，反映相對環球流動性增長而言，新興市場股票的估值已過度擴張。

長遠來說，該行看好新興市場股票，特別是亞洲，並將視任何市場調整為入市機遇。惟在環球的層面，主要央行的流動性很可能已經見頂，各大央行的個別政策傾向下，美元或會在短期內逆勢回升，而這一般會有利美股表現。