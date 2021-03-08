越南經濟好轉　何解令日本及台灣醞釀缺工危機？

據外電報道，越南官方統計顯示，越南外勞赴台人數由2017年至2019年起已經連續3年下跌，而日本更於2018年取代台灣，成為越南外勞最大的輸出市場。不過，隨着越南經濟不斷改善，台、日的缺工危機可能正在醞釀當中。

日本及台灣在越南外勞的輸入，過去一段時間已呈現「雙強鼎立」局面，河內一家仲介公司表示，日本之所以受歡迎，無非是薪水吸引。實習生在日本工作的基本薪資為每月12萬至15萬日圓(約8,640至10,800港元)。再加上，現在日本企業大舉進駐越南，在日本工作過的越南外勞，回到越南亦較易找到工作。

而台灣與日本相較下的優勢在於「門檻較低」，為找到適合外勞，台灣僱主對外勞的審核程序較簡單，對外勞的語言及專長等要求亦不太嚴格。另外，去台灣可以學中文，以賺錢和提高中文水平為目的赴台工作，有利日後能找到高收入的好工。

根據越南計劃投資部統計資料，2020年日本為越南第4大外資國，投資額逾23.6億美元；台灣則是第5大外資國，投資額共計超過20.5億美元。

不過，亦有越南官方統計，2018年有68,737名越南外勞前往日本，赴台灣的只有6.3萬多人。此外，台灣的每年越南外勞輸入人數亦由2017年起逐年下滑，今年受新冠肺炎疫情影響，人數更重挫至34,573人。負責的越南勞動榮軍與社會部外派勞務管理局回應指因「計算方式不同所致」，因台灣由2017年起實施一項新政，允許合約期滿的外勞可立即延長合約，而越南統計中並未包括這些續簽合約的外勞。

外派勞務管理局表示，這些續簽在台工作合約的越南外勞數量已滿足部分台灣僱主的需求，只是越方有關外勞出境工作的統計數據並未包括這些續簽合約的人在內，實際上「正在台灣工作的越南外勞人數仍逐年增加」。台灣是越南傳統主要勞工輸出市場之一，多年來一直穩步且持續發展，自2010年以來，每年平均有逾6萬名越南外勞赴台工作，佔每年赴海外工作總人數的55%至60%。

值得一提的是，日本及台灣對越南外勞都算吸引，但越南當地不斷增長的工資、愈來愈多的工作機會，讓越南近年加入「搶工」行列，業內人士相信，未來幾年前往海外工作的越南人仍會再增加，因越南人「出國賺錢」是長年以來的風氣與習慣，誰都不敢保證未來的情況。

報道引述越南青年阿維稱，台灣基本薪金由2021年起為2.4萬元新台幣(下同)，仍要扣除仲介費、工廠吃住費用及保險等，他朋友在台灣每月則實領約1.2萬至1.3萬元；更現實的是去台灣要先付一筆4,000美元的仲介費，不少工人都要依靠貸款始能出國。

阿維又指，越南人跟台灣人皆喜歡自己做老闆，特別是走文青風格的咖啡店，目前越南經濟跟以前不同，高消費族群開始出現，「人人創業、當老闆」的風潮已漸漸成形。