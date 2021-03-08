美制裁影響浮現　華為全球行動設備市佔下滑

外媒報道，據產業研究集團Dell'Oro調查顯示，華為去年在中國內地以外的全球市場市佔率下滑，顯示美國對華為採取制裁行動影響顯現。

調查指出，2020年愛立信(Ericsson)不計中國的全球市場市佔約為35%，增加2個百分點；諾基亞的市場市佔率也增加1個百分點至25%左右；華為在中國以外的全球無線設備營收佔比，下滑2個百分點至約20%，位居第三位。

華為去年曾登上全球最大智能手機製造商寶座，但受到美國施壓所拖累，隨後市佔率一度縮水至排行第五。

不過，調查指若納入中國的銷售數據，華為依然是全球最大的無線設備供應商，而且去年的市場市佔率有所增加。資料顯示，中國去年已超越北美，成為無線設備產業最大的市場，貢獻全球約1/3銷售額。

Dell' Oro分析師彭格拉茲表示，儘管新冠肺炎疫情全球肆虐，但多個地區包含天線和連線設備零件在內的行動設備支出達到350億美元，高於預期。他續稱，包含澳洲、英國和歐洲幾個國家在內，這些已頒布或正考慮這類措施的國家，佔全球行動設備網絡市場市占逾60%。近年已有超過25家歐洲電信業者從華為轉向其他設備供應商。美國政府限制華為崛起，似乎發揮作用。