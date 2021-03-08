通脹動真格？全球貨櫃船運業首季好景　次季將更旺？

全球蔓延的港口擠塞問題、美國零售業處於歷史新低的庫存，加上5月開始運價翻倍的美國線新年度長約，外媒引述航運業最新估計，貨櫃船公司今年首季獲利可望較去年第四季倍增，第二季獲利會與第一季相若，甚或更高。

報道引述貨櫃船企業高管指出，農曆年後歐美港口的壅塞現象並未解除，且還四處蔓延，洛杉磯、奧克蘭、鹿特丹、漢堡、佛列斯多、利物浦、利哈佛等國際大港都塞，吉達港與新加坡也塞，目前缺櫃現象雖然緩解，但估計3月底貨量開始增長，4月又會回到原來狀況。

報道引述日本海洋網船務聯CEO Jeremy Nixon指出，亞洲的碼頭每天24小時作業，而美國西海岸的泊位每周工作112小時，貨櫃碼頭每周工作88至90小時，陸岸工作僅限白天，跨太平洋航線目前的狀況在短期內不太可能緩解。

美國名列前茅的攬貨公司羅賓遜全球物流(CH ROBINSON)高管表示，全球公路，海運和空運的貨物擁塞很可能會持續到明年，並因而繼續增加運輸成本。另丹麥知名航運諮詢機構Sea Intelligence估計，貨櫃運價的飆升可能會持續到2022年春天，美國航線的運價可能會再提高25%，其研究調查報告更指出，目前美國零售業的庫存處於歷史低點，在28年的數據中，從未見過零售商的相對庫存水平如此之低，美國零售業的半空倉庫對貨櫃船公司來說估計將是一個好消息，只要銷售情況正常，美國零售業需要在未來幾個月繼續補充庫存。

當然，船公司的各項營運成本亦在上升，因為貨櫃塞港，船隻周轉率降低二到三成，船舶租金大漲，近年升幅達1倍，且去年11月至今，船用燃油價格升了六成，疫情下船員調度困難，用人成本亦升約二成等。

業界指出，今年5月開始美西線長約運價從3,000美元起跳，比去年長約價1,400美元倍增，因此只要歐洲線與東南亞線運價目前小幅下修局面穩住，船公司第二季獲利就有可能與第一季相當，而像萬海那樣，3月中開始美國線近倍數增加航班者，第二季獲利就有機會超過第一季。