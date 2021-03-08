韓版亞馬遜料赴美國掛牌唔做「地頭蟲」　原因係...

日本大財團軟銀(Softbank)有份投資、南韓最大電子商務平台Coupang日前在美國遞交上市申請，估值或超過500億美元(約3,900億港元)，有望躋身南韓市值前5大的企業，首次公開招股(IPO)規模或高達36億美元(約280億港元)，也可能是南韓企業十年來最大規模的IPO。

然而，淑明女子大學商學教授Suh Yong Gu估計，假設Coupang選定在南韓上市，則恐怕無法取得有關成績，其估值最高只有100億美元(約780億港元)，主要是由於Coupang過去3年一直虧損，累積赤字達到41.2億美元，相信南韓的股票市場尚沒有辦法接受1間持續虧損的公司上市。

此外，美國股票市場的成交量高達44.2萬億美元，有極高的流動性，能夠迅速發行股票集資，另外，美國市場允許持股數量與表決權比重不同，這讓Coupang創辦人金範錫只擁有公司10.2%的股份，卻擁有76.7%的表決權，同樣的情況在南韓是不被允許的。

事實上，美國仍是全球科技公司的上市首選地，除了網購巨擘亞馬遜外，中國電商阿里巴巴及京東亦在美國上市。去年最大的IPO Airbnb上市地亦選在美國。