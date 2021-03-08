中國手機晶片供應短缺　國產5G手機恐釀加價潮？

全球晶片出現缺貨潮，中國作為用量最大的市場，手機晶片供應嚴重不足，加上5G手機需求帶動之下，晶片廠商勢必漲價，國產5G手機恐怕逃不過加價潮。

OPPO體系下的realme相關負責人則透露，目前高通主要的晶片、小料都缺貨，包括電源類和射頻類的零件。

手機供應鏈人士則指出，高通全系物料交付周期延長至30周以上，CSR藍牙音頻晶片交付周期已達33周以上。整體來看，缺貨現象已經蔓延至整個智慧型手機行業，而不止是小米一家。

面對內地晶片供緊絀，中國工業和信息化部日前「出口術」點名扶持內地晶片、稀土等產業，並表明加快推進5G發展及6G布局。工信部總工程師田玉龍提及，在「十四五」(第14個5年)規劃及全球環境多變下，將從多方面支持半導體產業發展，包括加大企業減稅力度；提升材料、工藝、設備等基礎。搭建平台、優化生態，在產業鏈上形成互補、互相支撐的過程；同時配合市場，引導晶片的應用；支持人才儲備培養。

田補充，晶片產業是一個全球性產業鏈，要加大合作。