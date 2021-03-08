【高盛推介】滙豐跑贏大市　留意高槓桿購證

高盛(亞洲)有限責任公司：滙豐控控上周五(5日)跌約1%，周一(8日)早段則逆市反彈，高開約2.2%後升幅擴大，高見48.3元，突破過去1周高位。有券商指受惠於經濟復甦憧憬及2023至2024年潛在加息，市場對香港銀行股看法趨向建設性。該行並料滙控2022年起佔列帳基準盈利介乎40至55%。

觀察個股輪證資金流向，可見認購證於上周五獲資金轉向，錄得約50萬元資金流入。認沽證則於上周四(4日)及周五獲資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。牛熊證方面，則見牛證及熊證於上周五皆獲小量資金流入。

滙豐購證11194，行使價52.93元，2021年6月11日到期，實際槓桿10.5倍，市場上2個月期以上、街貨低於30%產品中，槓桿最高。

滙豐牛證56914，收回價44.88元，行使價43.88元，換股比率100，槓桿比率15.3倍，新上市、市場上最貼價、槓桿最高之一牛證。

滙豐沽證19288，行使價42.45元，2021年6月25日到期，實際槓桿7.8倍，貼價。

滙豐熊證69072，收回價50元，行使價51元，換股比率100，槓桿比率10.4倍，相近收回價近熊中槓桿最高。

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