【高盛推介】科網股跟隨大市下跌 資金積極部署好倉
2021年03月08日 11:27
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高盛(亞洲)有限責任公司：科網股日前跟隨大市下跌。上周五(5日)跌約1.6%的騰訊控股，周一(8日)早段高見689港元後升幅收窄並停跌。上周五跌不足0.1%的阿里巴巴，周一早段高見231.6元後倒跌。上周五跌約0.9%的美團亦在周一高開後倒跌。
觀察個個股輪證資金流向，可見上周五資金繼續部署騰訊牛證，錄得約1,900萬元資金流入。阿里方面，則見上周五資金轉向部署牛證，錄得約470萬元資金流入。美團方面，除了見上周五資金繼續部署牛證，錄得約460萬元資金流入之外，當日亦見熊證獲資金轉向，錄得約230萬元資金流入。
騰訊牛證60728，收回價650.18元，行使價647.68元，換股比率500，槓桿比率18.9倍，近29.3元收回距離遠牛。
騰訊熊證54570，收回價720元，行使價723元，換股比率500，槓桿比率14.9倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
美團牛證51077，收回價304.18元，行使價301.18元，換股比率500，槓桿比率12.6倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。
美團熊證50186，收回價380元，行使價383元，換股比率500，槓桿比率5.6倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。
阿里牛證68323，收回價214.18元，行使價212.18元，換股比率500，槓桿比率13.6倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
阿里熊證50172，收回價250元，行使價252元，換股比率500，槓桿比率8.9倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。
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