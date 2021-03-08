【瑞通推介】大市再跌穿兩萬九　輪證部署

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國國會參議院通過1.9萬億美元的疫情救助方案，另上月非農業職位增長遠多過市場預期。道指上周五(5日)收報31,496點，升572點或1.9%。

恒指上周五曾見28,513點的逾1個月低位，其後拗腰反彈，收報29,098點，跌138點或0.5%。周一(8日)早段升近300點，逼近29,400點見阻力，其後由升轉跌，跌穿兩萬九關。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五淨流入逾3,700萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾6,200萬元，反映投資者看好後市回升。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價27,800至27,899點，而熊證街貨重貨區為收回價30,000至30,099點。

美國債息主導近日科網股走勢。騰訊控股上周五跌至近50天線水平後獲承接，並一度轉升見695元，收跌1.6%於679元。騰訊將於今月24日公布業績。另有傳騰訊有份投資的知乎計劃最快本月赴美IPO，集資約10億美元。騰訊周一早段曾升逾1%，惟於690元關見阻力，其後倒跌至670元下，考驗50天線(668元)的承接力。上周五有逾20億元北水淨買入騰訊。輪證資金流方面，超過6,200萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾1,400萬元淨流出。

美團上周五最多挫近5.5%至321.4元的逾1個月低位，險守100天線並補回1月中旬的上升裂口，其後隨大市回穩一度轉升，收市微跌0.9%於337元。內地提出引導平台企業合理降低商戶服務費，強化反壟斷和防止資本無序擴張。美團周一早段曾升2%至344元，其後由此即市高位倒跌近8%，失守320元水平。上周五有約4.4億元北水淨賣出美團。輪證資金流方面，逾3,000萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾780萬元淨流出。

微盟集團上周五曾急瀉超過12%，低見17.82元，其後由低位大幅反彈，收市跌幅收窄至3.8%，報19.68元，錄4連跌。微盟3月初獲納入MSCI中國指數後，全周計累挫12.7%。股份周一早段曾反彈逾5%，高見20.75元，其後由高位回跌逾8%，考驗19元的支持力。上周五有逾240萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有約20萬元淨流出。

有券商指吉利汽車估值偏高兼面對原材料價格上升帶來的壓力，料未來30日股價下跌機會較大。另外，中汽協預料內地2月汽車行業銷量按年增長3.7倍，但按月下降42%。吉汽上周五低見23.1元，為年內低位，收報24.35元，跌1.2%。周一早段跌勢未止，再挫5%，下試23元的支持。上周五有逾160萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾20萬元淨流出。

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