受累巨額撇帳　華人置業全年少賺21%

集團指出，溢利大減主要由於來自通過損益以反映公平值之投資及財資產品之溢利減少約16.66億元；投資物業之公平值變動之未變現虧損增加8.06億元；攤佔以權益法入帳投資之業績由溢利2.09億元轉為虧損3,840萬元；租金收入淨額減少；於該年度確認來自恒大股份之股息收入淨額約19.67億元；錄得就英國物業向租戶收取之退租補償及拆卸費用約2.49億元；及並無確認商譽之減值虧損。

如撇除主要非現金項目虧損淨額約16.05億元，集團將錄得公司擁有人應佔該年度之核心溢利22.27億元及每股核心溢利為1.17元。

於去年12月31日，集團之流動負債超逾其流動資產約15.08億元，管理層密切監察集團之財務表現及流動資金狀況。

在物業租賃方面，於該年度非零售及零售部分之租金收入分別減少32.3%至3.02億元，及減少7.3%至7,140萬元。期內錄得之租金收入總額按年減少28.6%，至約3.73億元。租金收入下降主要由於英國投資物業之一位主要租戶於期內退回其租賃。連同應佔聯營公司及一間接受投資公司租金收入9,430萬元，集團應佔租金收入總額約4.67億元，按年減幅為28.3%。

期內，應佔租金收入淨額約3.89億元，按年減少34.8%。集團期內並無出售任何買賣物業。

此外，由於中國恒大每股股價由2019年12月31日之21.6元，下跌至2020年12月31日之14.9元，或於該年度下跌31%，因此通過其他全面收益以反映公平值之上市股本投資之公平值變動之未變現虧損57.62億元，於其他全面支出內確認。至於出售另一項通過其他全面收益以反映公平值之上市股本投資而錄得已變現收益淨額10萬元，於該年度其他全面支出內確認。

集團指出，由於難以估計新冠肺炎疫情之持續時間，及基於現時疫情多變的形勢下，難以釐定其影響程度，相信集團之業務將繼續受疫情影響一段時間。