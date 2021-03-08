調查：亞太區女性高管比例28%　略低於關鍵水平

致同會計師事務所有關女性在職場佔高管比例的全球調查顯示，儘管受新冠肺炎疫情影響，全球女性高管比例仍超越30%的關鍵水平，亞太區在性別多元方面相對落後全球，佔比僅28%。

調查指出，縱觀全球，女性擔任高管的比例已從2020年的29%增加到2021年的31%。現在，全球每10家企業便有9家的領導團隊中有至少一位女性。相比之下，2017年只有66%的企業擁有至少一名女性領導者。這趨勢有賴於企業多元和包容的政策，而全球疫情也可能凸顯多元化領導在危機時期的重要性。

另外，致同的調查顯示，與2019年相比，2020年擔任各種高管職位的女性人數有所增加。女性行政總裁的比例上升了6個百分點至26%，女性首席財務總監的比例也上升了6個百分點至36%，女性首席營運總監的比例上升了4個百分點至22%。然而，女性在較傳統的高級人力資源職位中所佔的比例，從2019年的40%略降至38%，並且自2019年以來一直呈下降趨勢。調查另稱，69%的受訪者同意，疫情導致工作模式改變長遠有利女性發展事業。

致同(香港)會計師事務所副管理合夥人陳美寳女士表示，性別平等在全球取得進展，女性領導者的比例達到30%的里程碑，預計將促使高級管理層邁向更大程度的性別多元化，並催生長久的轉變。儘管擔任領導職務的女性人數在增加，但新冠肺炎對女性，特別是在職母親的影響仍然是未知之數。線上工作或可以幫助部分女性擔任某些特定職位，令她們更容易處理工作。

上述調查對29個國家近5,000家中型企業進行。