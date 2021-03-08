鳳梨風波！內媒警告：若台斷供晶片　台灣經濟必受重創…

在內地宣布暫停輸入台灣鳳梨後，台灣網絡上出現禁止台灣晶片輸入內地的聲音，以作為對內地的報復行動。不過，內地官媒引述分析指出，若台灣半導體產業排除來自內地的訂單，台灣經濟必然遭受重創。

報道引述深圳市虞達美電子董事長孫振祥指出，台灣的一些晶片企業確實擁有頂尖製造技術，例如台積電就擁有世界級技術，台積電的EUV光刻機甚至能製造5納米晶片，但EUV設備和許多技術最初並非是由台灣晶片製造商所開發，故台灣沒有絕對的權力禁止對內地銷售。

報道又引述台灣的統計顯示，去年台灣半導體出口額達1,225億美元，佔台灣去年GDP比重達15%，且逾6成的台灣半導體出口至中、港。業界認為，台灣晶片製造商不可能退出內地市場，因為內地市場需求巨大，且產業結構成熟。半導體產業既佔台灣GDP比重達15%，且台灣半導體產業之所以在全球處於領先地位，更大的原因是台灣半導體產業的生產能力，而非產品的先進程度。事實上，當前內地的晶片自給率接近30%，目標是到2025年將自給率提高到70%，在此目標下，內地的許多城市都在加速半導體產業發展。