嘉實國際：料今年投資A股有正回報

嘉實國際投資總監關子宏稱，環球正處於經濟復甦初期，預料短期內通脹上升幅度較大，惟隨着今年下半年復甦步伐減慢，對美國及內地通脹增長持續性在有懷疑。內地去年第4季貨幣政策收緊力度溫和，有關政策對股市有所支持。

對於近期股市波動，他表示，目前市場對環球貨幣政策收緊過度擔憂，因現時無論港股、A股、抑或美股的估值也較高，任何「風吹草動」皆引起投資者憂慮，尤其資金去年集中在科技股，現資金正輪轉至銀行等落後板塊，科技股短期波幅會較大，預料下半年投資氣氛會好轉，市場仍有繼續上升機會，相信今年投資A股會有正回報。

嘉實國際智能投資主管及基金經理馮正彥補充，去年多隻大型科技公司來港上市，這些公司加入指數後，令其整體估值上升，已反映未來1至2年基本面增長，但科技公司有一定潛力，宜待估值調整至較平衡的水平再投資。

關子宏又指，內地訂下「碳達峰」及「碳中和」目標，將影響未來多方面政策的訂立，對煤炭及鋼鐵等行業影響較大。相反，為光伏、太陽能及電動車等行業帶來投資機遇，預料這些行業的年增長超過30%，而中、美兩國在未來10年將進入綠色基建周期，加上美國總統拜登上任後重返巴黎協議，因此綠色基建發展是未來重要投資方向。

他認為，近來大宗商品價格急升主要由於供需失衡，但在經濟復甦階段，大宗商品價格大幅上升會對後期經濟增長帶來負面影響，相信後市會慢慢調整，又認為黃金價格與通脹的關聯性已漸漸減弱。