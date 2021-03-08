價值投資王者回歸？美國基金大佬：科技股一統天下時代完結

外媒報道，管理總資產150億美元、美國歷史最悠久的中型市值價值基金Ariel Investments的創始者--John Rogers表示，美國將重蹈一個世紀前「咆哮的20年代」的覆轍，這將最終鼓勵投資者拋售科技股，轉而青睞對經濟更為敏感的企業。

Rogers指出，自2009年以來，一直在等待經濟的蓬勃復甦，今次將是一個可持續的復甦，經濟復甦的力度將使人們感到意外，並對聯儲局極端鴿派的貨幣政策帶來挑戰。他又認為，對特殊目的收購公司(SPACS)的瘋狂買入，是增長型股票見頂的迹象，這是一個市場有泡沫的信號。基於股票未來的盈利能力，不斷攀升的美債利率降低了持有增長型股票的相對吸引力。

他指出，聯儲局過於樂觀地認為，能夠將通脹控制在可控範圍內，美債市場利率上升將降低科技公司等非常受歡迎的增長型股票的未來收益價值。另外，通過首次公開發行(IPO)或與SPACS進行交易的投機性公司也將受到影響。

事實上，價值投資的支持者認為，昂貴的增長型股票估值加上疫情後經濟的強勁復甦，將導致兩種投資方式之間的重大轉變。價值投資的基礎是找出股價低於其真實價值的廉價公司，這也是美國股神巴菲特長期信奉的投資方法。Rogers在近40年的職業生涯中一直專注於買入估值偏低的股票。

在2000年互聯網泡沫破裂後，價值型股票和對經濟周期敏感的股票出現了繁榮，但在過去10年，以美國科技巨頭為首的成長型股票遠遠超過了價值型股票和對經濟週期敏感的股票。當10年期美債孳息率上升時，增長型股票相對於價值而言顯得太貴了，價值股將迎來十分強勁的復甦，盈利表現將受益。

2月羅素1000價值指數的表現比同期增長指數高出6個百分點，上漲5.8%，而同期增長指數下跌0.1%。報道引述美國銀行分析師表示，這是自2001年3月以來價值指數的最大升幅。儘管利率上升引發了這種輪動，但人們更青睞價值而非增長還有許多其他原因，包括利潤周期、估值和持倉調整，這些因素可能會推動投資者對價值型的進一步青睞。他看好收費能轉換成利潤的股票，如KKR、Lazard和Janus Henderson等公司。