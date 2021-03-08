瑞銀料今年內地經濟增長8.2%　通脹率2%

中國今年將經濟增長(GDP)目標定於6%以上，瑞銀亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤認為此目標很大機會可實現，但目標比外界預期保守，相信是今年海外、國內疫情發展仍存在不確定性，要將經濟目標具體化較難，同時與當局要去槓桿、降風險有關，但並不代表政策退場的速度會加快。

她續指，內地強調保持對實體經濟的支持力度，貨幣政策要穩健、靈活精準及處理並防範風險，相信政策仍是會逐步正常化，但由於宏觀調控強調「不急轉彎」，政策退場速度料比預期溫和。該行預計，今年內地經濟增長8.2%，主要由消費及出口支撐，料兩者分別升10%以上，但由於美國推出大規模的刺激經濟方案，相信內地GDP仍有上行風險。

對於美國推出1.9萬億美元的救市方案，她表示，美國經濟復甦將加快，對中國出口帶來好處，但包括石油在內等大宗商品價格上漲或傳導至內地，有可能推高內地的產品及服務價格，惟食品價格的升勢明顯比去年低，豬價已進入下行軌道，相信內地全年通脹率為2%，下半年或升至2.5%以上，整體通脹壓力不大。

她預計，人民幣兌每美元匯價在年底為6.4，但年內或有機會跌穿6.4，因美元兌人民幣及其他新興市場貨幣仍有貶值壓力，惟人民幣的升值空間會較去年為少，因海外資金流入增加的同時，內地或會逐漸、穩步放寬國內資本到海外。