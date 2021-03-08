美今年GDP增長料達7%　對全球貢獻16年來首超中國…

去年美國經濟遭疫情重創，反觀今年研究機構及華爾街大型投行紛紛看好美國經濟成長。當中，高盛預計美國經濟今年有望增長7%；花旗銀行首席經濟則預計，美國將在今年扮演全球經濟火車頭的角色；牛津經濟研究院（Oxford Economics）更樂觀，指美國今年對全球經濟增長的貢獻將自2005年以來首次超過中國。

外媒引述牛津經濟研究院的看法，指今年全球經濟可能增長6%，是近半個世紀以來最快的增速，尤其美國的經濟體量比中國大1/3左右，若今年中美兩國的經濟增速如預期，則美國對全球經濟增長的貢獻將超過中國，這也是16年來，美國經濟對全球貢獻首度超越美國。

報道引述花旗銀行全球首席經濟學家Catherine Mann表示，美國將在今年再次扮演全球火車頭的角色；高盛則預計，美國經濟去年衰退3.5%，今年有望增長7%左右。摩根大通經濟學家也認為，美國經濟將在今年年中，超過疫情前的增長率，而中國已經回歸疫情前的成長軌迹，但不會超越。

德國商業銀行首席經濟學家Joerg Kraemer更直接點出中國經濟發展的隱憂，人口問題可能會在未來幾年對中國經濟造成影響。