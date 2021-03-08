裕利安宜：「疫苗護照」難提振　旅遊業復甦或要等到2024年…

目前各國已開始接種新型疫苗，但旅遊業的復甦速度可能仍然緩慢，外電引述安聯集團(Allianz)旗下貿易信用保險公司--裕利安宜(Euler Hermes)的報告預測，即使歐盟等國家開始推行疫苗護照，全球旅遊業仍可能要待到2024年才會復甦。

外電報道，裕利安宜料即使歐盟已開始推行疫苗護照，讓已施打疫苗者能自由跨國旅行，全球旅遊業仍可能要等到2024年才會復甦。按疫苗施打狀況而言，美國、英國預計能在今年上半年，完成高風險人士的疫苗注射，歐盟和南美為今年下半，中國和印度則須待到2022年上半年，才能為高風險人士完成疫苗施打。

在復甦方面，該公司認為，歐洲旅遊業將因其去年旅客量下跌數量較高(約減少超過5億人次)，而復甦速度早於美國、亞太地區。加上歐盟的封城措施最嚴謹，預計其旅遊業在歐盟各國配合放鬆管制，和推行疫苗護照的狀況下，將迎來爆炸性復甦。該公司預測，歐洲2024年的國際旅客人次，將達到7.71億人，比去年的歷史低點高出超過3倍。

然而，亞太和美洲地區的旅遊業復甦，恐受新的變種病毒，以及持續的旅遊限制影響。預計到2024年，亞太區的國際旅客人次將達3.26億人，美洲為1.36億人，和去年相比分別高出超過4倍，和達近2倍。

該公司又預計，明年各地區將有望看到本地旅遊業回到正軌，但出於本地旅客的消費較低，其到2023年前，都無法抵銷國際和商務旅遊的損失。此外，預計國際旅遊的開支到2023年，和疫情前的水準相比仍將低約8%，且消費者也可能因失業率上升，而減少旅遊相關活動。