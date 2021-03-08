美匯重上92水平　道期向下

美匯指數升上92.18；港匯報7.7669；離岸人民幣(CNH)低見6.5417；美元兌日圓108.4上落；歐元跌至1.1889；英鎊報1.3839。金價每安士低見1,697美元。油價飆逾1%，布油報70.31美元，紐油處66.87美元。道指期貨跌81點。

-傳京東科技或棄滬科創板上市計劃。

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●通脹動真格？全球貨櫃船運業首季好景，次季將更旺？

●物價趨升？3月上旬電視面板及IT面板價格齊升。

●三星上調部分MLCC產品出廠價格，漲幅達26%。

●中國經濟：

-OPPO手機在內地市場佔比升至21%，首超華為。

-內地地方債本周發行量創去年9月來最大，4月起迎供給高峰。

-瑞銀料今年內地經濟增長8.2%，通脹率2%。

●美制裁影響浮現，華為全球行動設備市佔下滑。

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●調查：亞太區女性高管比例28%，略低於關鍵水平。

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●滙豐香港去年信用卡消費按年跌3%。

●港交所：正研究特殊目的收購公司(SPAC)可行性。