WeLab獲安聯近6億元融資　續拓亞洲金融科技業務

金融科技集團WeLab(匯立金融)宣布，獲保險及資產管理公司安聯集團投資近6億元 ，雙方建立戰略合作關係，新資金及戰略合作將進一步加速WeLab拓展其泛亞洲金融科技平台及業務。

WeLab創辦人及集團行政總裁龍沛智表示，透過此輪新融資及WeLab Bank在財富管理科技及銀行業務的戰略合作，會將金融科技業務拓展到更多亞洲市場，未來將加快招聘進度，今年目標是加設約100個創科職位。

該機構指，疫情下WeLab化危為機，去年整體業務表現出色，3地用戶量增長兩成，新增用戶約1,000萬，是近年增長量最多的一年，總用戶近5,000萬。旗下香港虛銀匯立銀行在第3波疫情期間正式開業，開業半年以來市場反應超出預期。

當傳統銀行及財務公司的營業時間及營運模式受疫情影響，其純網上貸款平台WeLend於疫市中表現勝市場，創下歷史新高的貸款量。

戰略合作方面，集團冀透過虛擬銀行推出智能理財顧問服務，預計在香港率先推出此項服務，期望於不久將來，透過「跨境理財通」將該項智能理財顧問服務入駐大灣區，並於亞洲新興市場尋找創新投資和保險產品服務機會。