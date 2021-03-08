瑞銀：最樂觀恒指年底見33500點　調整視美債息走勢

美國債息再逼近1.6厘，拖累中港股市周一再下跌，當中年初獲基金及散戶瘋炒的白酒、消費等強勢股(抱團股)繼續捱沽，瑞銀中國策略主管劉鳴鏑表示，每年股市都會出現一兩次較大規模的調整期，因為投資者倉位配置出現變化，雖然大市仍在調整中，但現階段股市處於慢牛調整期。

她指，這些「抱團股」還處於調整過程中，技術上已經回調至100、200天移動平均線，部分較為強勢的股份仍在50天線。大多數「抱團股」之所以成為「抱團股」是因為業績表現較好，相信市場調整倉位後，只要經濟狀況維持良性，仍然會有投資人進場，至於市場情緒何時恢復穩定，則視乎美國債息何時企穩，但相信息差已步入相對平穩的調整過程。

她指，雖然目前美國10年期國債利率上升，通脹預期升溫，拖累股市表現，但投資最核心還得看企業盈利，又指經營狀況良好的股票的投資價值還在上升，故目前的調整是買入機會。瑞銀按基準情景估算，今年底恒生指數目標為30,600點，MSCI中國及滬深300指數分別為126點及6,100點。最樂觀情境下，恒指年底見33,500點，滬深300指數則見6,900點。