中國鐵塔：未有回A計劃　今年資本開支300億人幣

公司去年資本開支為371.22億元，較預算280億元高出逾三成。公司總會計師高春雷解釋，去年市場需求較強，承建5G基站較預期增加20萬個，4G建設多五成，因此實際資本開支超出預期。

高氏續指，初步預算今年資本開支為300億元人民幣(下同)，其中涉及5G為主站址新建及共享改造將會大幅減少，約為184億元；另約37億元為維護類資本支出；而跨行業及能源經營業務拓展則預留約45億元，餘下則用於IT。

早前工信部公布今年5G基站建設目標為60萬個，佟吉祿指出，5G與4G有別，5G網絡建設時間較長，去年至明年都屬規模建設階段，預期投資效率將逐步提升，期望將來可以減少高塔基站建設，擴大現有基站共享，以控制資本開支。

他預期，5G塔類收入貢獻將逐步加大，來自營運商的收入亦會保持穩健及可持續，計劃未來進一步提升非塔類收入。

對於中移動與中國廣電集團合作發展5G，總經理顧曉敏指，電訊營運商合作，對中國5G網絡規模發展有利，包亦有助公司可持續發展。