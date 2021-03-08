趁婦女節　港交所員工變身KOL講性別多元化

疫情肆虐超過一年，塑造出一個新常態，亦為每個人、社區帶來種種唔同影響。港交所交易後業務主管蘇盈盈就話，需要新思維和領導模式，以走出疫境，重新啟航，而性別多元有助啟發創意和推動創新。

人力資源部的Pallavi Anand就分享，曾在印度封城時期逗留4個月，照顧患病的父親，認為疫情考驗她的毅力和適應力，而家人、朋友畀佢嘅支持，等佢可以專注喺自己所能控制的事情上。佢仲話，女性領導於處理難題、集思廣益、建立信任、聆聽他人方面，善於取得各方平衡。

企業服務的Katie Lee喺片中仲分享咗疫情下嘅開心事，就係迎接一個小生命，真係恭喜哂！小生命的到來，教她必須加倍專注及妥善安排時間，而將工作與生活靈活融合，比時間上的平衡更為重要。

來自法律、合規和秘書服務部門的LIM YON HON，係一位爸爸。疫情下細路仔唔洗返學，父母所肩負的責任更大，需要時刻兼顧工作及家庭，所以成日都同其他為父母的同事交流，分享「湊仔經」。唔知佢有冇同Katie交流下呢？

咦，明明喺婦女節，點解短片入面有男士㗎？提倡性別多元、平等，當然唔能夠側重係任何一面啦，而且要各方合作先成到大事。港交所唔止得把口，集團員工嘅男女比例都幾平均，女士佔41%，而高級管理層都有35%。

最吸引絲絲係片尾部分。港交所揀咗多幅員工嘅照片，再砌成港交所logo，正正代表集團由唔同背景、性別、崗位嘅同事組成。如果得返一個色彩，又點會咁精彩呢？