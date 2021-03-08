金沙集團棄守賭城　評級機構看法負面　

其中惠譽又將LVS、MBS和金沙中國的長期發行人違約評級維持「BBB-」；將LVS和金沙中國高級無抵押貸款評為「BBB-」。「BBB-」是惠譽評級體系內最低的「投資級別」，換言之一旦被降級，就會變成「垃圾債」。

該機構指，LVS撤出美國賭城業務的舉動本身已是偏向負面，雖然提供了流動性和改善了財務槓桿，但不利的是，集團失卻了透過操控賭城資產來提供「或有流動性」(contingent liquidity)的能力。交易還降低了集團的業務多元化程度，而且最終套現資金怎樣運用，亦有不確定性。

此外，是次負面展望亦反映了疲弱的營運情況。惠譽預測，澳門博彩業今年及明年收益將較2019年分別少45%及15%，新加坡業務復甦步伐會更慢。縱然未來LVS確定了套現資金的用途，但亦不能將集團展望轉為穩定。可是如果集團採取進取的派息政策，將為信貸評級帶來壓力。

另一間國際評級機構穆迪亦指出，整個金沙集團的業務，持續受到訪客數字低落及社交距離措施的負面影響，令到盈利受限，尤其在新冠肺炎疫情之下，公司的財務槓杆維持高企。

穆迪認為賣產沒有即時正面影響，維持LVS「負面」的信貸展望，信貸評級為「Baa3」。換言之一旦被降級，其債券就會變成「垃圾級」。