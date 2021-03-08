樓價UPDATES：平盤買少見少　海堤灣畔呎售萬五

二手交投加快，平盤被陸續消化，成交價有回升迹象。東涌海堤灣畔兩房單位，就以近期新高價882萬元易手，呎價約15,155元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西半山莊士明德軒低層B室，實用面積414方呎，兩房間隔，以908萬元易手，實用呎價21,932元，新買家屬於用家，原業主於2007年以390萬元買入，持貨14年帳面獲利518萬元，單位升值133%。

●西區縉城峰2座中高層D室，實用面積約808方呎，套三房連士多房間隔，享山景，日前最終以2,100萬元交吉形式易手，實用呎價約25,990元，原業主原意只將單位放租，因租客睇樓後有意欲購買，適逢業主上年亦曾放盤，其後租客出價誘業主放售，最終成功入市。

●灣仔新春園大廈中層A室，實用面積285方呎，一房間隔，望園景，原叫價558萬元，放盤25日，減價33萬元，減幅5.9%，獲投資者以525萬元承接，實用呎價18,421元，原業主早於1997年4月以165萬元購入，持貨近24年帳面獲利360萬元，期內升值近2.2倍。

●鰂魚涌康怡花園3月錄得8宗買賣，平均實用呎價16,490元，其中N座高層11室，實用面積461方呎，兩房間隔，以875萬元易手，實用呎價18,980元。

●西灣河嘉亨灣5座中層B室，實用面積約749方呎，套三房間隔，原業主開價約1,850萬元，議價後以1,788萬元成交，實用呎價約23,872元，新買家為港島東區用家，入市作換樓之用。

●筲箕灣形薈2座中層B室，實用面積約為353方呎，一房連露台間隔，並以月租16,000元成交，實用呎租約45.3元，租客在多區物色租盤，主要希望承租新樓齡物業，故承租單位。

●小西灣藍灣半島2座高層B室，實用面積605方呎，套三房間隔，獲租客以24,200元租入，實用呎租約40元，業主於去年12月以1,060萬元購入，今年2月底收樓後即租出。

－－－－－－

九龍區

●長沙灣ONE MADISON本月錄首宗二手買賣，單位為高層E室，實用面積249方呎，一房間隔，最初開價524萬元，現降價18萬元，以507萬元易手，實用呎價20,361元，新買家為外區上車客，睇樓兩星期，見西九地王新盤開價後，恐區內樓價再度攀升，隨即加快入市，議價後終承接上址上車。

●長沙灣海珀低層C室，開放式間隔，實用面積約265方呎，以約14,000元放租3星期後，吸引同區客洽詢，雙方議價後減價500元，以13,500元租出，實用呎租約50.9元，新租客為夫婦，睇樓1次即決定承租，業主於2020年11月以約575.3萬元購入。

●西南九龍帝峯‧皇殿8座高層B室，實用面積約1,015方呎，套三房加工人套房及儲物室間隔，享全海景，以3,030萬元獲買家承接，實用呎價約29,852元，該盤本月累錄約2宗買賣，平均實用呎價約25,022元。

●西南九龍浪澄灣7座極高層C室，兩房間隔，望海景，實用面積約567方呎，以約1,150萬元放盤約3個月後，議價後減價約10萬元，以約1,140萬元成交，實用呎價約20,106元，新買家為首置客，睇樓6次後決定承接。

●牛池灣曉暉花園1座高層D室，實用面積710方呎，三房間隔，開價1,100萬元，累減100萬元或9.1%，最終以1,000萬元成交，實用呎價14,085元，原業主於2001年購入上述單位，當時作價330萬元，持貨20年至今沽貨，帳面獲利670萬元，單位期內升值2倍。

●鑽石山居屋龍蟠苑D座低層1室，一房間隔，實用面積約353方呎，以約12,000元放租約1個月後，吸引區內客洽詢，雙方議價後減價約1,500元，減幅達12.5%，以約10,500元獲承租，實用呎租約29.7元。

●將軍澳新都城3月至錄約13宗買賣，與上月同期6宗相比，交投急升逾1倍，現時平均實用呎價約16,000元，項目2期4座低層B室，實用面積644方呎，套三房間隔，另設儲物房，望街景，議價後以915萬元成交，實用呎價14,208元。

●將軍澳海天晉6B座中層F室，實用面積約368方呎，一房間隔，望樓景，今年1月初以740萬元放盤，經議價後減價23萬元或約3.1%，最終獲上車客以717萬元購入，實用呎價約19,484元，原業主於2016年4月以約451.9萬元購入，持貨近5年帳面獲利約265.1萬元，物業升值約59%。

●將軍澳海天晉6B座中層A室，實用面積580方呎，三房間隔，吸引一直於藍田區居住之首置客承接，並獲家人協助支付首期，連租約成交價1,080萬元，打算日後作自住之用，實用呎價約18,621元。

●將軍澳中心5座低層G室，實用面積684方呎，套三房間隔，以1,028萬元成交，實用呎價15,029元，原業主於2009年10月以400萬元入市上址，持貨逾11年轉手帳面獲利628萬元，單位升值1.57倍。

－－－－－－

新界區

●東涌海堤灣畔1座頂層單位，實用面積約582方呎，兩房間隔，日前以創近期新高價882萬元易手，實用呎價約15,155元，原業主於2017年8月，以約686萬元購入，持貨約4年轉手帳面獲利約196萬元，賺價約29%，屋苑3月累錄約3宗二手買賣，目前約有30個放盤，入場費由750萬元起。

●東涌區3月首星期錄34宗二手買賣，包括東環3B座中層2室，實用面積484方呎，套兩房間隔，享海景，叫價730萬元，減價10萬元，以720萬元沽出，實用呎價14,876元，買定為一對外區夫婦，周日參觀上址，隨即洽購，見原業主減價10萬元，即日購入自用。

●荃灣中心3月首星期錄8宗買賣，佔2月全月約7成，其中11座低層H室，實用面積324方呎，兩房間隔，享開揚山景，叫價460萬元，減價5萬元，即獲上車客455萬元承接，實用呎價14,043元，原業主於2017年11月以415萬元買入單位收租，持貨約3年半沽貨，帳面獲利40萬元，單位期內升值10%。

●屯門南浪海灣6座高層單位，實用面積552方呎，兩房間隔，原業主早前以約780萬元放售單位，吸引用家洽商承接，雙方議價後終以773.8萬元成交，實用呎價約14,018元，新買家睇好屯門南延線日後落成，考慮不久即入市，原業主於2018年4月以約670萬元購入，轉手帳面大幅獲利約103.8萬元，升值約15.5%。

●屯門綠怡居8座低層H室，實用面積482方呎，兩房兩廳間隔，新買家為外區準婚客，以533萬即睇即買，實用呎價11,058元。

●屯門華都花園1座高層B室，實用面積410方呎，兩房間隔，於2014年底以318萬元買入單位，一直自住，最近打算搬回與家人同住，見市場具承接力，遂以貼市價538萬元放盤，微減13萬元，以525萬元易手，實用呎價12,805元，新買家為一對年輕準新人，買樓結婚。

●天水圍居屋天富苑D座高層5室，實用面積650方呎，三房兩廳間隔，獲一名區內綠表客垂青，加上原業主有輕微議價空間，決定於未補價第二市場以472萬元即睇即買作自住之用，實用呎價7,262元。

●元朗山水盈10座高層A室，實用面積734方呎，套三房間隔，獲租客以18,000元租入，實用呎租約24.5元，業主於3月5日開始放租，僅一日即租出，新租客為區內客。

●元朗Grand YOHO本月暫錄2宗買賣，包括9座低層C室，實用面積519方呎，兩房間隔，叫價880萬元，微減5萬元，以875萬元易手，實用呎價16,859元，新買家為新婚上車客，原業主於2016年9月以800萬元一手買入，持貨約4年，帳面獲利75萬元或約9%。

●粉嶺囍逸2座中層C室，實用面積約300方呎，一房間隔，早前叫價約500萬元放盤，獲區內上車客洽商承接，雙方輕微議價後以498萬元成交，實用呎價約16,600元。

●粉嶺牽晴間3月暫錄約6宗買賣，包括3座中層D室，實用面積384方呎，兩房間隔，議價後以551萬元獲承接，實用呎價14,349元，原業主於2010年以193萬元購入，持貨約11年獲利約358萬元離場，單位升值約185%。

●粉嶺花都廣場8座低層H室，實用面積392方呎，兩房間隔，開價約515萬元，議價後以509萬元獲承接，實用呎價12,985元，新買家為用家，原業主則於1996年以165萬元購入上址，持貨25年帳面獲利344萬元離場。

●大埔新達廣場1座高層E室，實用面積617方呎，套三房間隔，望樓景，放盤約5個月，原開價995萬元，其後調整至970萬元獲用家承接，減幅2.5%，實用呎價15,721元，原業主早於1994年1月購入上址，當時作價320萬元，持貨逾27年至今轉售，帳面獲利650萬元。

●沙田欣廷軒5座中層B室，實用面積417方呎，兩房間隔，日前以748萬元易手，實用呎價17,938元，原業主則於2010年以309萬元購入，持貨11年帳面獲利約439萬元離場，單位升值1.4倍。

●沙田第一城3月暫錄8宗買賣，剛過去之周末錄約5宗，交投活躍，包括40座中層F室，實用面積284方呎，兩房間隔，議價後以545萬元易手，實用呎價19,190元。

●沙田第一城40座低層F室，實用面積284方呎，兩房間隔，原先叫價580萬元，經議價後減35萬元，減幅約6%，終於以545萬元成交，實用呎價19,190元，原業主於2017年1月購入上址，持貨4年多帳面獲利112萬元，期內升值約26%。

●沙田欣廷軒2座高層B室，實用面積419方呎，兩房兩廳間隔，放盤時叫價750萬元，以748萬元沽售，實用呎價17,852元，原業主於2000年7月購入，當時作價189.7萬元，持貨逾20年帳面獲利558.3萬元，單位期內升值近3倍。

●沙田碧濤花園1期百利閣低層D室，實用面積849方呎，套三房間隔，望河景，開價950萬元，獲買家以928萬元承接，減價22萬元，減幅約2.3%，實用呎價10,931元，原業主於2008年4月以418萬元購入上址，持貨近13年帳面獲利510萬元。

●火炭駿景園11座中層F室，實用面積約974方呎，套三房連工人套房間隔，放盤約三個月，原業主開價1,420萬元，經議價後減價120萬元或約8.5%，最終以1,300萬元沽出，實用呎價約13,347元，屋苑3月累錄約3宗二手買賣，現時有約100個單位放售，叫價由900萬元起。

●馬鞍山居屋福安花園2座中層A室，實用面積592方呎，三房間隔，享海景，已補價自由市場原開價730萬，減價12萬，獲買家以718萬元承接，實用呎價12,128元，原業主早於1999年9月以115萬元購入上址，當時仍未補地價。

●馬鞍山薈朗1座中層A7室，實用面積293方呎，一房間隔，日前以548萬元易手，實用呎價18,703元，原業主於2016年以407萬元購入，持貨5年帳面獲利141萬元，單位升值約34.6%。

●馬鞍山迎海7座低層D室，實用面積496方呎，兩房一廳連儲物室間隔，望園景，原叫價840萬元，放盤一星期，減價23萬，減幅約2.8%，成功以817萬元沽售，實用呎價16,472元。

●馬鞍山海典灣5座高層F室，實用面積470方呎，兩房間隔，開價約780萬元，議價後以768萬元易手，實用呎價16,340元，原業主於2013年以459萬元購入，持貨8年帳面獲利約309萬元，單位升值約67.3%。

●西貢輋徑篤雙號全幢村屋，套三房間隔，享海景，連天台，以2,900萬元沽出，原業主於2005年8月購入上址，當時作價1,560萬元，持貨逾15年至今轉售，帳面獲利1,340萬元，單位期內升值86%。