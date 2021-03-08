新盤UPDATES：豪宅熱銷　新界東特色戶連錄大額成交

股市雖然下挫，豪宅買家入市態度繼續積極，帶動各區一手盤湧現多宗高價成交，當中新界東連錄多宗頂層連天台大額交投，將軍澳日出康城更有天池屋以破盡區內做價紀錄的天價獲承接。

●Silversands連天台戶4288萬沽 呎價3.1萬雙破頂

●逸瓏灣8特色戶呎售近2.3萬創項目新高

高價特色單位成交湧現。信和置業旗下大埔白石角逸瓏灣8剛沽出2座19樓C連天台特色戶，實用面積946方呎，平台面積852方呎，成交價2,173.5萬港元，呎價22,976元創項目新高。

該項目暫已沽出479伙，總套現逾45.3億元。

●西南九龍維港滙I料日內落實首輪銷售安排

新盤續成樓市焦點。由5大發展商合作的西南九龍維港滙I，收票持續增加，位於奧運站奧海城2期商場的售樓處，參觀反應踴躍，售樓處外正有不少準買家排隊等候睇樓，場內氣氛亦熱鬧。市場料日內有機會落實首輪銷售安排，最快周內正式開售。

項目上周公布首張價單推出108伙，間隔開放式至三房，最高折扣20%，折實平均呎價24,628元，折實售價641.6萬至2,204.4萬元，呎價21,989至2,6593元。周日亦加推全新2號價單，提供108伙，折實平均呎價25,698元。

●愛海頌加推27伙周五賣 入場費920.1萬起

●將軍澳LP6天池屋6700萬賣出 創日出康城新高價

天價特色戶交投活躍。南豐集團位於將軍澳的LP6，周一(3月8日)以招標形式售出第1座68樓A室天池屋，實用面積2,571方呎，天台面積1,716方呎，並設獨立游泳池，成交價6,700萬元，呎價26,060元。是次做價創日出康城成交總價新高，打破2019年10月項目第2座68樓A室創出的紀錄，該單位成交價約6,519萬元 ，呎價23,801元。項目至今累售2,379伙，佔全盤超過99%，套現約201億元。

●沙田富豪‧山峯四房分層戶近4425萬元獲承接

●帝御‧嵐天累沽336伙 周五賣112個單位

一手樓市火熱，發展商爭相加速推盤吸客。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，屯門帝御‧嵐天自2月6日首輪開售以來，約1個月合共售出336個住宅單位，總成交金額逾15.22億元，銷情理想。

為回應需求，剛加推7號價單共72伙，並發出第3輪銷售安排，將於本周五(3月12日) 以先到先得形式發售112伙，涵蓋6號及7號價單內的單位。該批單位實用面積由184至388方呎，包括10伙連天台單位及12伙連花園或平台單位，整體間隔由開放式至兩房不等。

他又稱，整個「帝御」系列自第1期開售以來，合共累沽1,412伙，套現逾67.63億元，備受市場追捧。

●名家匯頂層複式大宅4700萬元賣出