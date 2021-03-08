最新沽空目標？ 圓匯月內或下望110

美國債息上升和全球經濟前景改善，被視為避險貨幣的日圓可能成為最新沽空目標，分析員預期日圓跌勢可能只是剛剛開始，兌每美元短期或跌至110，將是去年3月疫情引發市場動盪，導致美元避險需求急增以來首次。

瑞穗外匯策略員Masafumi Yamamoto表示，美國債息仍有上升空間，美元兌日圓最快3月底升見110水平，並指基金經理的日圓持倉調整速度落後對沖基金，他們可能將更多日圓好倉平掉，意味日圓將面臨更大下調壓力。

商品期貨交易委員會(CFTC)資料顯示，截至上周二止一周，對沖基金持有的日圓淨短倉合約由前一周的789張跳升至12,129張。回顧上月16日，對沖基金仍淨看好日圓。

法興外匯策略員朱克斯亦指出，由債息上升推動的美元復甦下，日圓和瑞郎均首當其衝，若10年期美債孳息升至2厘，而沒有引發更廣泛的避險需求，美元兌日圓將升至110。

不過，盛寶銀行外匯策略員哈迪認為，日圓跌勢過急及過快，很可能會出現扭勢，若資產市場顯著下挫，日圓兌所有貨幣勢全面反撲，亦很可能促使資金重新買入債券。

美國政府勢加推刺激方案，美元續受支持。美匯指數上周漲1.21%後，周一(8日)再升0.4%，高見92.358；美元兌日圓連升5天，周一高見108.74，升0.36%。歐元跌0.5%，低見1.1866美元；澳元跌0.9%，低見76.37美仙；紐元亦挫1%，至71.06美仙。

英鎊曾跌0.36%，至1.38美元。英倫銀行行長貝利周一演說時表示，英國經濟仍面臨下行風險，當地失業率很可能上升，一年後仍維持較高水平，言論或有助平息該行需要收緊幣策遏抑通脹的揣測。