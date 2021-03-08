納指早段挫94點　Tesla續跌逾1%

美國債息攀升繼續困擾美股，尤以估值高企的科技股為甚，拖累納指周一(8日)早段挫94點，報12,857點；道指則升71點，至31,567點，標指跌5點至3,836點。美國參議院上周末通過規模1.9萬億美元經濟紓困方案後，美國10年國債孳息率周一再次觸及1.6厘水平，曾見1.606厘。

著名對沖基金經理、Appaloosa Management創辦人泰珀在訪問中稱，債息相信短期內將穩定下來，消除市場的重大風險，他並認為網購巨人亞馬遜股價開始吸引。

不過，穆迪分析首席經濟師贊迪相信，華爾街低估通脹捲土重來的嚴重性，指通脹壓力將迅速形成，原因是疫情告一段落同時，龐大的財政刺激措施推出，積壓的需求及儲蓄亦得以釋放，未來增長將會十分強勁，大量職位創造及失業率下降料推升工資增長。他警告，這會衝擊市場每一個角落，由科技股到周期性股份「皆無樂土」，並預期市況將持續波動。

事實上，電動車生產商特斯拉(Tesla)）繼上周五收市失守600美元，創去年12月10日以來新低後，周一早段繼續受壓，瀉1.33%，至589.97美元。而專攻新經濟股、由「女股神」伍德(Cathie Wood)領軍的旗艦交易所買賣基金ARK Innovation早段跌2.87美元，至113.87美元，其主要持股包括Tesla。

其他公司消息方面，在美國上市的內地電動車生產商小鵬汽車公布，去年第四季蝕7.87億元人民幣，按年及按季均有所收窄，而上季收入飆350%至28.5億元人民幣，期內付運量約12,964輛。小鵬汽車料今季電動車付運量約12,500輛，股價早段報28.41美元，升1.34%。

消息人士透露，通用電氣(GE)的飛機租賃業務(Gecas)日內將公布與愛爾蘭同業AerCap合併，交易涉逾300億美元，兩家公司持有、管理或訂購中的飛機數目近3,000架。GE股價早段漲3.82%至14.12美元。