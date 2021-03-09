東方日報B1：科指瀉6%　年內升幅嘔凸

疫情期間資金追逐的科技股因債息上揚被打入冷宮，現更出現「人踩人」式沽貨，恒生科技指數周一(8日)曾瀉7.07%，險些失守8,000點關，最終收市跌6.4%，把今年升幅全數「嘔凸」，恒生指數亦曾挫676點，期間「北水」淨沽貨逾100億元。分析指，資金由科技股輪轉至落後板塊趨勢未完，新經濟股短期沽壓仍大。

港股周一先升後跌，恒指早段曾漲288點，高見29,386點，惟之後走勢逆轉，曾低見28,422點，創2月1日以來盤中新低，收市報28,540點，挫557點；國企指數收報11,014點，跌277點。港股總成交額約2,774億元，沽空比率11.65%。

東驥基金管理董事總經理龐寶林稱，新舊經濟板塊的資金輪動將會持續，新經濟股還有下跌空間，金融股等舊經濟板塊則仍可迎來一輪升浪。對於有意撈科技股的投資者，他指，即使內地反壟斷政策的負面影響已反映，同時這些股份估值已回到較合理及吸引的水平，預料反彈幅度較大，但現階段建議先持有現金，待調整完成後才部署進場。

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，市場繼續觀望美債息續升後，對科技股及市況的影響，預期恒指暫於28,500至29,800點區間上落。

港股美國預託證券(ADR)周一早段靠穩，騰訊報647元，較香港收市價高4.5元；滙控報48.6元，較港高0.85元。若按比例計，相當於恒指升103點。

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