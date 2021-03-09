儲局可提早收水？高盛料美失業率年底前回落至4.1%

近日美國長期債息抽升至一年高位，市場憂慮聯儲局或會有提前加息。投行高盛預測，今年美國的失業率可能下降到4.1%，即接近疫情前的水平。若其估算成真，則意味聯儲局或具備提前收緊貨幣政策的條件。

眾所周知，聯儲局有兩大「使命」，一是維持物價穩定，實現2%的平均通脹目標；二則是實現「最大就業」，這兩大目標缺一不可。

當前美國10年期債息抽升，至1.6厘的一年高位水平，實則乃反映了經濟復甦及通脹預期。縱然此前聯儲局已多次明示可容忍通脹高於2%的目標水平，但市場的憂慮仍然存在，故另一關鍵數據就業情況就顯得尤關緊要。

若通脹重臨加上就業情況明顯改善，聯儲局便完全具備了提前「收水」加息的條件。

據高盛最新預計，今年底前美國失業率將為4.1％，甚至可能更低，這取決於財政刺激措施和受疫情打擊的行業復甦的速度。該行預測亦顯示，民眾薪酬很可能在2022年底之前恢復到疫情前的水平。

高盛經濟學家Joseph Briggs在報告中表示：「我們預計今年的招聘熱潮的主要原因是經濟重啟，財政刺激措施和積壓的儲蓄將推動需求強勁增長。」