邵志堯：港股陷調整　原來一早有迹可尋？

在升市的時候，每一個股民都自詡為股神，並會覺得股票市場像一部提款機一樣可以予取予攜。很多人更希望把正職辭掉，全身投入股海之中，和童話故事的結局一樣，從此過着幸福美滿的生活，但是一個大型調整市或熊市來臨的時候，這個美夢便會破碎。升市時因為信心滿滿而增加投放在股票市場的金額，最後把之前所賺的利潤抹掉，更賠上真金白銀的本金，確實是現代版的賠了夫人又折兵。

查實大戶要掉頭做淡和割韮菜，有沒有手影可以看得出端倪？買賣成交價位其實就記錄着大戶每一步的精心策劃，就以這一次的牛市轉熊的市況去看一看大戶的穿崩位究竟在哪裏？這一次升浪可以從2020年9月23,100點起步，經過幾個月的攀升至30,000點以上，在這一段時間只要不是做空，任何人都可以是股神。轉捩點就在春節前後，筆者年廿九在灣仔茶餐廳享受下午茶，老闆和顧客侃侃而談新經濟股，甚麼雲計算和新經濟股估值不一樣？全是專家口脗，已是第一個驚號，正常情況下會把持倉平掉，過一個沒有壓力的春節，但是年三十最後一個交易天只得半天市，現貨股票市場收中午十二點，而期貨則收十二點三十分，當天期貨的day high在最後一秒出現，並與一月份的30,158只欠18點，這意味着香港春節後開紅盤的機率非常之高，果然年初五那天紅盤高收，並在幾天內大升一千點，每個股民笑逐顏開，各大報章、傳媒紛紛表示當內地開市也會開紅盤，並預計很快會升至四萬點。

筆者也半信半疑，如果真的開紅盤再有幾千點的升幅絕對有可能，不過經驗告訴我每一次眾人情緒高漲的時候，便是最危險的時候，就在內地A股復市的那一天，9點15分期貨開盤的那一口價便是當天的最高價31,116，然後反覆下跌，30分鐘後下意識把所有好倉平掉以策安全，當天真的來個反高潮，大跌500多點。幾天後滙豐控股公布業績，大戶故技重施，23號下午一點公布，全日最高位也是第一個五分鐘出現，是另外一個穿頭破腳的日子，是一些可以嘗試沽空的時機，往後的日子也不用多說，曾經有兩天出現大陰燭3,000多億元成交，全是大戶賣貨散戶進場的情節，現在在股票討論區再沒有自認股神的帖子，只剩下找代罪羔羊和謾罵的回應。

筆者忠告股票市場從來不是遊樂場，散戶只是幼兒園生，怎麼能跟博士生大戶博弈，輸錢是必然而非偶然，但是大戶做淡的手影已出現，怪只能怪自己技不如人，今次不學乖，同樣事情只會如周星馳的西遊記月光寶盒一樣，不斷循環。

江西財經大學客座教授 邵志堯