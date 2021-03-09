中國銀河國際：銀行業淨息差回升　資產質量改善

2020年，商業銀行淨息差為2.1厘，同比下滑10點子，較前三季度上升1點子。截至2020年底，商業銀行不良貸款比率達1.84%，較前三季度下降0.12個百分點。其中，國有銀行不良率為1.52%，較三季度末提升0.02個百分點；股份制銀行、城市商業銀行及農村商業銀行的不良貸款比率分別為1.50%、1.81%及3.88%；較第三季末分別下跌0.13、0.47及0.29個百分點。

人民銀行第四季度貨幣政策執行報告指出，穩健的貨幣政策要靈活精準，合理適度，堅持穩字當頭，不急轉彎，以「保持貨幣值的穩定，並以此促進經濟增長」為目標，並把好貨幣供應總閘門，將經濟保持在潛在產出附近。同時，報告還要求引導市場利率圍繞公開市場操作利率和中期借貸便利利率浮動，並健全市場化利率形成和傳導機制，鞏固貸款實際利率下降成果，促進企業綜合融資成本穩中有降。

一月份單月新增社會融資規模為5.17萬億元人民幣，按年增長1,207億元人民幣，表現超出市場預期，主要受到信貸投放和表外融資大幅增加所帶動。具體而言，內地一月份新增人民幣貸款3.82萬億元人民幣，按年增加3,258億元人民幣；新增表外融資4,151億元人民幣，按年增長2,342億元人民幣；新增政府債券2,437億元人民幣；新增企業債3,751億元人民幣；新增非金融企業境內股票融資991億元人民幣，按年增長382億元人民幣。受消費復甦及去年同期低基數影響，居民短期貸款實現較大幅度改善，同時以往住房按貸款為主的居民中長期貸款增長較快；企業中長期貸款持續受惠於宏觀經濟修復及信貸需求旺盛，新増2.04萬億元人民幣，表現亮麗。

《關於進一步規範商業銀行互聯網、貸款業務的通知》為金融機構設置三項定量指標，即是商業銀行與合作機構共同發放的互聯網貸款種類、單筆貸款合作方出資比例不低於30%，與單一合作方發放的本行貸款餘額不得超過一級資本淨額的25%、與合作機構共同出資發放的互聯網貸款業務適度分散，同時為互聯網貸款業務健康發展預留空間。此外，《通知》嚴控地方法人銀行跨區經營並嚴禁將互聯網貸款風控關鍵環節外包，旨在防範金融風險。

中國銀河國際證券