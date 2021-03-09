宏利投資管理：健康護理股增長潛力佳

回顧去年，新冠肺炎疫情影響全球經濟，令環球股票及固定收益市場年內表現波動。雖然環球健康護理公司面對眾多不明朗因素，但行業已作好準備，應對任何具有深遠醫療影響的相關臨床挑戰。環球健康護理公司透過開發診斷、療法和疫苗，致力尋求識別、治療及控制新冠肺炎疫情的解決方案。

在1995至2020年，環球健康護理股的平均表現大幅領先環球股票。在市場加劇波動及經濟受壓期間，健康護理業股票的超額回報更為明顯。當經濟於去年首季因疫情而下滑，該行業展現防守特質並取得可觀的回報。

健康護理行業的防守特質源於產品和服務的供求動力，雖然周期性的行業在經濟低迷期間，需求一般都會大幅下降，但健康護理業的需求卻保持強韌，消費者對醫療產品和服務的需求缺乏彈性。在疫情期間更明顯，不少健康護理產品和服務需求急升。

行業的強勁自然增長由以下3大長期趨勢帶動，有關趨勢長遠將刺激健康護理產品和服務的需求日趨殷切，而且早不受環球經濟周期所影響。

第一，世界人口正加速老化，預期壽命愈來愈長。換言之，對健康相關服務的需求將更為殷切，成本持續上升，亦會出現更多治療及療法的方案。第二，有關新冠肺炎療法、診斷測試及多種疫苗的審批進展，均印證醫學進步將繼續推動行業發展。第三，健康護理公司繼續致力填補新冠肺炎以外的醫療需求缺口，包括癌症、代謝綜合症、稀有/罕見疾病，及中樞神經系統紊亂。

參考預測市盈率，健康護理股票比整體市場指數更具吸引力。目前環球健康護理公司的估值較整體市場出現折讓（18.28倍對20.56倍），展現獨特的投資機會。

此外，普羅大眾對疫苗效用的了解不足。許多常見疫苗提供消除性的免疫（防止感染和傳播）。新冠肺炎疫苗的有效預防率介乎50至95%，視乎不同版本而定。然而，顯示疫苗可阻止病毒傳播（即消除性的免疫）數據有限。這一事實加上多地出現變種病毒，可能會帶來巨大的挑戰。目前的疫苗可能無法對這些新變種病毒提供足夠保護，意味可能需要開發「加強版」疫苗。

基於部分人不願接種疫苗，加上為全球人口接種疫苗的預期所需時間，以及疫苗無法提供消除性的免疫，實現群體免疫的步伐或未如預期般迅速。我們認為需要透過具療效的治療方法，以根除這種病毒。環球經濟最後料重返正軌，但要實現這個目標，可能需時數年。基於此理論，投資者宜就環球健康護理的配置作好部署，特別是我們認為投資者尚未明白，即使在今年之後，新冠肺炎療法、測試和疫苗仍可能要持續取得突破。

個別具有領導市場地位、提供疫情治療產品的生物製藥公司，值得投資者留意。預計在未來數年，這些公司的需求將持續殷切，並遠高於市場預測。我們對某些正在開發應對疫情產品的生物製藥公司感到樂觀，因研究顯示，要結束這次疫情，可能需要結合多種療法和疫苗。這些公司的估值合理，而且股價有望再升。

宏利投資管理環球康健護理策略首席投資組合經理 Steven Slaughter