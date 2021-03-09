陳蓓敏：招行率先調整　內銀板塊宜小心？

上周五美債息再高見1.6%，收1.57%，美股卻以經濟數據優於預期，三大指數皆進帳1.5至1.95%升幅不等。今晚眾議院表決1.9萬億美元紓困方案。本周有多項美國經濟數據公布，2月消費物價指數(CPI)，生產物價指數等。慎防美股周內表現。沙特石油設施受襲擊，倫敦期油突破70美元，紐約期高見67.86美元，創2018年10月高位。在港油股跟勢做好，升幅不見突出。

大地回春，大牛市卻尚未見到，中國銀保監會主席郭樹清已明言內地房產業仍是領域核心問題，存高泡沫風，為金融體系最大灰犀牛，深証指數由年內高位16,293，累跌逾2,000點，逾13%。上証由高位3,731，累跌約250點約7.5%。

中國料生產總值增長6%以上，城鎮新增職位就業1,100萬人以上，失業率控於5.5%，居民消費漲幅3%左右。穩出口，保粮食。在金融方向，逐漸完善退市制度，在股票市場「吐故納新」，在未來資本市場發展，需要險資參與資本市場運作，提高資金配置比例。年內國內股市錄得調整，正好給予險資配置機會。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082。)