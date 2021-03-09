科技股「失寵」 翻身至少要見到呢三個現象…
2021年03月09日 08:00
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港股由2月高位31,183點，回落至周一(8日)低位28,422點，累計調整幅度接近9%，主要是美國債息急升後唔肯落，高估值的科技股持續面對沽壓，部分資金更在擔心貨幣政策收緊和再通脹風險而順勢減倉，故見港股反覆向下，睇最新形勢，短線若失守28,200點水平，有機會落番今年初的起步位27,200點水平先有較大支持。
呢一浪殺唔少散戶一個措手不及，皆因科技股一路升得好地地，點知美國債息會彈得咁快，改變了全球資金格局，部分資金減持風險資產，不然就調整組合，減持科技股，增持受惠於債息上升或通脹回溫的傳統產業股，如金融股。周一見到科技股大跌，但滙豐控股(00005)、建設銀行(00939)、中國平安(02318)、三桶油都有得升，資金輪轉明顯。
到底科技股呢一浪幾時先至會見底？筆者估計至少要有三個大前提。第一，ATMX止跌回升，皆因呢幾隻重磅股，跌市跌最甘，但升市亦會升最快；第二，A股止跌，若A股持續調整，非但北水南來量續降，部分北水更有沽港股套現北上的需要，則北水贏得最「厚利」的科技股沽壓難消；第三，乃有大型新經濟股啟動上市計劃，一定程度意味投行認為市場重回平衡點，才會啟動大型集資活動，則科技股的跌浪始有望暫告一段落。
東網產經專欄作者 帥哥